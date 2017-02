Saabin toimitusjohtaja: Suomi voisi maksaa Jas Gripeneistä vasta 2030-luvulla, mutta saada koneet heti

Suomen ilmavoimien hävittäjävalinnan valmistelun yhteydessä on tähän asti puhuttu, että valtiolla pitäisi olla koneisiin rahaa jo 2020-luvulla.



Ruotsalaisen Saabin toimitusjohtaja Håkan Buskhe kertoo Lännen Medialle, että Saabilla ja Ruotsin valtioon sidoksissa olevilla vientirahoittajilla on tarjota Suomelle vaihtoehtoinen malli. Siinä koneiden kauppahintaa aletaan maksaa vasta sitten, kun viimeinenkin tilattu Gripen E on ilmavoimien käytössä.



Suomen ei tarvitsisi maksaa Gripeneistä euroakaan ainakaan ennen vuotta 2030. Hävittäjähankinnasta puolustusministeriössä laaditussa esiselvityksessä arvioidaan, että ensimmäiset uudet hävittäjät toimitetaan Suomelle vuonna 2025 ja viimeiset 2030-luvun alussa.



– Tavallisesti työskentelemme Ruotsin hallituksen ja hallituksen omistaman vientipankin SEK:n kanssa. Ruotsalaiset vienti-instituutiot lainasivat rahoituksen Brasilian koko Gripen-kauppaan erittäin hyvillä ehdoilla. Ruotsin valtio myös antoi takauksen luotolle, Buskhe toteaa.



Ruotsin hallitus ja maan suuret pankit perustivat vientiluotottaja SEK:n (Svensk Exportkredit) vuonna 1962, mutta vuodesta 2003 lähtien se on ollut kokonaan valtion omistuksessa.



Ruotsin valtio olisi valmis takaamaan Suomen Gripen-lainan



Valtiontakauksen Suomen Gripen-luotolle myöntäisi Ruotsin elinkeinoministerin alaisuudessa toimiva EKN (Exportkreditnämnden).



Buskhe arvioi, että Suomi voisi aloittaa hävittäjien maksamisen vasta viimeisen Gripenin saatuaan.



– Ei ole mikään salaisuus, että Brasilian ei tarvitse aloittaa maksamista, ennen kuin viimeinen konetoimitus on tehty. Luotonmaksu alkaa vasta vuosien päästä, Buskhe toteaa.



Saab toimittaa Brasilialle 36 Gripen NG -hävittäjää vuosina 2019–2024. SEK:n rahoittaman kaupan arvo on 41,9 miljardia kruunua (nykykurssilla noin 4,4 miljardia euroa).



Suomen hävittäjäkaupassa hankintahinta lienee 7–10 miljardia euroa, koska ilmavoimille aiotaan ostaa vähintään 60 konetta. Yksi Suomen konevaihtoehdoista on Saabin uusi Gripen E.



– En näe rahoitusriskejä Pohjoismaissa, joten Suomi saisi erittäin hyvän sopimuksen. Se tehdään hallitusten välillä, joten lopulta ne keskustelisivat rahoituksen ehdoista, Buskhe sanoo.



Suomen julkisen talouden paineet helpottuisivat, jos koneista maksettaisiin vasta 2030-luvulla



Suomen julkisen talouden lähivuosien paineet helpottuvat, jos hävittäjähankinnan valmistelussa lähdetään siitä, että koneista tarvitsee maksaa vasta vuoden 2030 jälkeen.



Buskhe kertoo keskustelevansa mielellään joustavasta rahoituksesta myös tässä vaiheessa, mutta painottaa samalla sitä, että ensimmäisenä Suomen on tehtävä valintansa.



– Suomella on valtavan taitavat ilmavoimat, jotka valitsevat maallenne sopivan koneen. Sen jälkeen voisimme keskustella parhaan mahdollisen rahoituksen löytämisestä. Jos meidät valitaan, tarjoamme parhaan kalustovalikoiman maanne puolustamiseen ja uhkien torjumiseen, Buskhe toteaa.



Gripen E nousee Buskhen mukaan ensilennolleen ennen toisen vuosineljänneksen loppua eli ennen heinäkuuta.



– Olemme jo päättäneet päivän, Buskhe vahvistaa.



Saab ja suomalainen Aalto-yliopisto syventävät tutkimusyhteistyötään erityisesti anturiteknologiassa. Saab rahoittaa Aallon tutkimusta 10 vuoden aikana noin 20 miljoonalla eurolla.



– Kun esimerkiksi hävittäjälle valmistetaan alusta, koneen kyky voittaa taistelu nousee, jos sen sensorit ovat paremmat ja jos se pystyy toimimaan lähettämättä ulospäin havaittavia signaaleja, Buskhe antaa esimerkin siitä, miksi Saab sijoittaa 25 prosenttia liikevaihdostaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen.



Håkan Buskhe: Saab aikoo perustaa pian tuotantoyksikön Suomeen



Toimitusjohtaja Buskhe kertoo Lännen Medialle, että Saab aikoo perustaa tuotantoyksikön Suomeen.



– Seuraava askel meille on luoda kumppaneidemme kanssa ekosysteemi tuotteiden valmistamiselle Suomessa. Tuotteita voitaisiin viedä Suomesta muualle.



– Tuotantolaitos tai ohjelmistoyksikkö tai komponenttien valmistusta. Tutkimus ja tuotekehitys ovat meille ensimmäinen askel Suomessa, mutta tavoitteenamme on kehittää teollisuutta Suomeen, Buskhe painottaa.



Saab kertonee jonkinlaisen tuotannon aloittamisesta Suomessa hyvinkin pian, sillä esimerkiksi viiden vuoden aikajännettä Buskhe pitää liian pitkänä.



– Ennen sitä. Meidän täytyy aloittaa jotakin melko pian. Palaamme kyllä asiaan, Buskhe vihjaa tulevasta.



Brittiläinen BAE Systems kertoi rahoitusvaihtoehdostaan tammikuussa – Britannia takaisi Eurofighter-lainan



Saab ei ole ainoa hävittäjien rahoitusvaihtoehdoistaan kertonut valmistaja.



Brittiläisen BAE Systemsin kehitysjohtaja ja johtoryhmän jäsen Alan Garwood kertoi tammikuussa Lännen Medialle, että Britannian hallitus on valmis antamaan takauksen lainalle, jolla Suomi ostaisi eurooppalaisia Eurofighter Typhoon -hävittäjiä.



– Typhoon-hävittäjän kaltainen lentokone on kallis mille tahansa maalle. Olemme kertoneet Suomen hallitukselle, että pystymme tarjoamaan rahoituksen hankinnalle. Kun myymme lentokoneita, kohtaamme usein hallituksia, joilla on sotilaallinen tarve hävittäjille, mutta joilla ei ole niihin vaadittavaa rahaa. Meillä on pitkä historia työskentelystä Britannian hallituksen kanssa. Heillä on työkalu nimeltään UK Export Finance, joka tarjoaa kanssamme hyvin kustannuskilpailukykyisiä lainoja eri puolille maailmaa. Britannian hallitus takaa lainan, joka myönnetään hyvin alhaisella korolla, Garwood totesi. (LM 25.1.)



Järjestelyssä olisivat mukana brittiläiset tai muut eurooppalaiset pankit, jotka tekevät yhteistyötä UK Export Financen ja BAE Systemsin kanssa.



Suomen ei myöskään tarvitsisi aloittaa Eurofightereiden maksamista heti vuonna 2025.



– Jotkut hallitukset haluavat 2–5 vuoden mittaisia lyhennysvapaita ja maksavat sitten hävittäjiä seuraavat 20 vuotta. Voimme sopia eri järjestelyistä, jos Suomen hallitus arvioi, että sillä ei ole hankintahetkellä rahaa maksaa hävittäjiä verotuloistaan, Garwood korosti.