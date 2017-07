Suuressa osassa maata on tänään epävakaista, kertoo Ilmatieteen laitos. Lämpimintä ja aurinkoisinta on tänään maan pohjoisosissa. Maan länsiosissa on enimmikseen pilvistä ja paikoin voi sataa vettä. Maan länsiosissa lämpötilat ovat noin 15-20-asteen tuntumassa, idässä on vähän lämpimämpää.

Maan itä- ja pohjoisosissa voi tulla lisäksi sade- ja ukkoskuuroja. Rajuja tai tavallisesta poikkeavia ukkoskuuroja ei ole kuitenkaan luvassa.