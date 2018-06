Sää lämpenee viikon päätteeksi - kunnon sateita ei vieläkään ole luvassa

Viikonlopuksi on luvassa poutaista säätä, mutta hellerajaa lähestytään Ilmatieteen laitoksen mukaan vasta maanantaina eteläisessä Suomessa. Isompia sateita ei viikonvaihteeksi ole luvassa.

Sääennusteen mukaan lauantaina pilvisyys on aika runsaassa suuressa osassa maata, joskin lounaassa ja lännessä on aurinkoisempaa. Lännessä lämpötila kohonnee noin 17-18 asteeseen, mutta muualla maassa on viileämpää. Lähinnä Pohjois-Pohjanmaalla voi tulla heikkoja sateita.

Sunnuntaiksi odotetaan vähän lämpimämpää säätä. Ennusteen mukaan maan etelä- ja länsiosassa on aurinkoista ja päästäneen yli 20 asteen. Muualla maassa on pilvistä tai puolipilvistä ja lämpötilat jäävät alemmas.

Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että Etelä-Suomessa lähestytään 25 asteen hellerajaa maanantaina. Samalla lounaasta leviää kuitenkin melko kosteaa ilmaa. Jo tiistaista eteenpäin sään odotetaan taas viilenevän.

- Maanantai ehkä on se lämpimin päivä, mutta siinä on sitten sadekuurojen ja jopa ukkosen uhka, sanoo päivystävä meteorologi Ari Mustala.

Mustala kertoo, että lähiyöt ovat edelleen melko viileitä ja hallaa voi olla parina seuraavana yönä odotettavissa isoon osaan maata.