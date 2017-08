S-ryhmän Annala: ”Uskoisin, että tarpeellinen määrä nostoja säilyy maksuttomana”

S-ryhmä korvaa Otto-automaatit Nosto-automaateilla S-ryhmän kaupoissa lähitulevaisuudessa. 300 automaattia pitäisi olla vaihdettu kevääseen 2018 mennessä. Näiden lisäksi on tarkoitus tulla vielä 50 uutta automaattia.

Nosto-automaatteja pyörittää norjalainen Nokas CMS. Tähän mennessä S-ryhmällä on ollut sopimus Otto-automaateista Automatian kanssa. Automatian omistavat yhdessä Nordea, OP-Ryhmä ja Danske Bank.

S-ryhmän talous- ja rahoitusjohtaja Jari Annalan mukaan sopimus Nokaksen kanssa on edullisempi kuin Automatian kanssa.

- Euromääriä on aika vaikea arvioida, mutta meillä on nyt erilainen sopimus verrattuna aikaisempaan, Annala kertoo Lännen Medialle.

- Tärkeää uudessa sopimuksessa on se, että saamme itse päättää automaattien määrän ja sijainnin.

Keskustelua on herännyt se, poistuvatko tämän muutoksen myötä ilmaiset käteisnostot tyystin. Pankista riippuen tietty määrä käteisnostoja on nyt ilmaisia.

Aamulehti kirjoitti tiistaina, että muutos saattaa aikaa myöten tehdä kaikkien automaattien käteisnostoista maksullisia.

- Muutos aiheuttaa pankeille merkittäviä kustannuksia. Jos palveluiden tuottamisen kustannukset kasvavat, se aiheuttaa myös painetta arvioida uudelleen palvelumaksuja, kertoi OP-ryhmän ryhmäpalveluiden johtaja Tony Vepsäläinen Aamulehdelle.

Aamulehdessä kirjoitetaan vielä, että Finanssivalvonta määräsi viime vuodenvaihteessa, että käteisnostosta pitää periä sama hinta koko EU-alueella riippumatta automaatista. Näin ollen myös nostot Otto-automaateista muuttuisivat maksullisiksi, jos pankki alkaisi periä palvelumaksua Nosto-automaattien käteisnostoista. Maksuista pankit päättävät itse.

Tähän mennessä Nosto-automaatilta tehty nosto on maksanut enemmän kuin Otto-automaatilla tehty nosto. Vuoden alusta tätä erillistä maksua ei enää ole ollut.

Helsingin Sanomat kertoi viikonloppuna, että ilmaiset käteisnostot voivat loppua. HS kertoo, että Automatian Otto-automaateilla oli käytännössä monopoliasema ja Automatia on voinut määrittää itse hintansa, koska se toimii Visa- ja Mastercard -korttiyhtiöiden ulkopuolella.

HS:n mukaan Nosto-automaatilla tehdystä käteisnostosta automaatit omistava Nokas voi periä pankeilta moninkertaisen hinnan nykyiseen verrattuna. HS:n mukaan tämä perustuu Visan ja Mastercardin niin sanottuihin interchange-hintoihin, jotka eivät HS:n mukaan ole tältä osin julkisia.

Nokakselta kerrotaan Lännen Medialle, että ei ole heidän käsissään, mitä tapahtuma maksaa automaatilla vaan se riippuu korttiyhtiöistä ja pankeista.

Voivatko ilmaiset käteisnostot loppua kokonaan, S-ryhmän Jari Annala?

- Itse uskon, että ilmaiset käteisnostot eivät lopu. Toki niitä on nytkin tietty rajallinen määrä, mutta uskoisin, että normaalille kuluttajalle tarpeellinen määrä nostoja säilyy maksuttomana, Annala kertoo.

Keskolla on 265 Otto-automaattia K-kauppojen tiloissa. Sieltä kerrotaan, että he jatkavat entisellä linjalle eikä heillä ole vastaavia suunnitelmia kuin mitä S-ryhmältä on nähty.

Automatia Pankkiautomaatit Oy:n toimitusjohtaja Marko Vilo taas kertoo, että he tulevat uudelleensijoittamaan kaikki S-ryhmän irtisanomat automaatit.

- Pyrimme siihen, että uudelleensijoittaminen tapahtuu samassa tahdissa S-ryhmän irtisanomisen kanssa. Sijoitamme ne siten, että S-ryhmästä lähtevä automaatti asennetaan siihen lähettyville tai lähiseudulle, Vilo kertoo.