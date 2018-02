S-ryhmällä yllättävä hittituote: alkoholittoman oluen myynti kasvoi reippaasti tammikuussa

K-ryhmän kaupoissa nelosoluen osuus oli tammikuussa 10 prosenttia kaikkien oluiden myynnistä, S-ryhmän kaupoissa 5,5 prosenttia.

Julkisuudessa toitotettiin etukäteen, kuinka paljon ihmiset hamstraavat kaupoista uutuustuotetta nelosolutta. S-ryhmän kauppojen tammikuun hittituote oli kuitenkin yllättäen alkoholiton olut.

S-ryhmän valikoimajohtaja Antti Oksa kertoo Lännen Medialle, että alkoholittomien oluiden myynti kasvoi tammikuussa peräti 18 prosenttia verrattuna viime vuoteen.

– Alkoholittomien tuotteiden laatu on parantunut huomattavasti. Se ei ole enää niin, että alkoholittoman oluttölkin saa vetäistä hampaat irvessä. Se on aito vaihtoehto useammalle kuluttajalle, Oksa sanoo.

Alkoholittomien oluiden kansainvälinen kulutustrendi on näkynyt jo 2–3 vuotta. Oksan mukaan suosion syynä on ennen kaikkea terveellisyys.

– Moni, joka pitää oluen mausta, haluaa välillä käyttää alkoholitonta vaihtoehtoa, esimerkiksi arkena.

S-ryhmän kaupoissa osa alkoholittomista tuotteista oli mukana myös halpuuttamiskampanjoissa. Oksa sanoo, että sekin vähän vauhditti niiden myyntiä tammikuussa.

Alkoholittomien tuotteiden osuus oli tammikuussa 1,5 prosenttia koko S-ryhmän olutmyynnin volyymista. Myös Keskosta kommentoidaan, että alkoholittoman oluen myynnin kasvutrendi on ollut nähtävissä pitkään.

Nelosoluet eivät aiheuttaneet ryntäystä

Alkoholilainsäädäntö muuttui vuoden 2018 alussa niin, että kaupat ovat saaneet myydä 5,5-prosenttisia alkoholijuomia. Keskon tavarakaupan johtajan Harri Hovin mukaan asiakkaat ovat ottaneet uudet alkoholituotteet maltillisesti vastaan tammikuussa.

– Me emme julkaise tarkkoja myyntimääriä, mutta yhdeksän kymmenestä myytävästä oluttölkistä on edelleen kolmosolutta, Hovi sanoo.

Keskon tavarakaupan johtajan mielestä nelosoluen saama kymmenen prosentin osuus kokonaismyynnistä on aika odotettu tulos.

S-ryhmässä nelosoluen osuus oli tammikuussa 5,5 prosenttia kaikkien oluiden myynnistä. Oluiden myynti kasvoi kokonaisuudessa litroissa mitattuna tammikuussa 1,8 prosenttia viime vuodesta.

– Vahvempien oluiden myynti on lähtenyt liikkeelle odotusten mukaisesti. Meidän mielestämme kysymys on ollut koko ajan maltillisesta muutoksesta. Toki erilaisiakin näkemyksiä on julkisuudessa nähty, S-ryhmän valikoimajohtaja Antti Oksa sanoo.

Vahvat lonkerot käyvät kaupaksi

S-ryhmässä vahvemmat lonkerot olivat tammikuussa noin puolet koko lonkeromyynnin litroista. Vahvojen siiderien myyntiosuus oli paljon nelosolutta marginaalisempi.

– Se oli odotusten mukaista, että uusien tuotteiden kysyntä realisoituu nopeimmin lonkeroissa. Kuluttajat ovat olleet tyytyväisiä löytäessään lonkerotyyppisten tuotteiden suosikit nyt myös helposti ruokakaupan valikoimista, Oksa kertoo.

Vahvoissa lonkeroissa on ollut myös parempi valikoima päivittäistavarakaupoissa heti tammikuussa, koska takana on isoja valmistajia.

Keskon Harri Hovi kertoo, että kohutut limuviinat ovat hyvin marginaalinen ja pieni segmentti K-ryhmän kauppojen valikoimissa. Niiden myyntiosuus on myös hyvin pieni.