S-ryhmällä myynnissä brasilialaisfileitä, yhteyksiä kriisilihaan ei ole löytynyt

SOK kertoo, että S-ryhmän kaupoissa on myytävänä brasilialaista naudan sisä- ja ulkofilettä. Selvityksissä on ilmennyt, ettei kumpaakaan tuotetta ole tullut tutkinnan kohteena olevista brasilialaisyrityksistä. Kaikki selvitykset tuoreen naudanlihan osalta on tehty.

Kaksi suurta liha-alan yritystä on suljettu Brasiliassa korruptioepäilyjen ja elintarviketurvallisuusongelmien vuoksi. Brasilialaisyritysten epäillään lahjoneen viranomaisia, jotta nämä sallisivat pilaantuneen lihan viennin ulkomaille.

- Meillä on tosiaan kaksi tuotetta ollut. Kumpaakaan ei yhdistetä tähän ongelmaan. Tuotteet eivät ole tulleet näiltä kyseenalaisilta tehtailta, kertoo SOK:n kaupallinen johtaja Ilkka Alarotu.

Hänen mukaansa S-ryhmä jatkaa toistaiseksi brasilialaisen sisä- ja ulkofileen myyntiä. Yhtiö jää kuitenkin seuraamaan tilannetta ja tekee päätöksiä myöhemmin.

- Myös meidän oman laadunvalvontamme mukaan kaikki on kunnossa. Näitä kahta tuotetta voi ostaa huoleti.

Brasilialaisbroileria ei ole myyty

Brasilialaista tuoretta broileria S-ryhmä ei ole Alarodun mukaan koskaan myynyt. Brasiliasta epäillään päätyneen salmonellan saastuttamaa broilerinlihaa maailmanmarkkinoille.

Selvityksen alla on yhä lihatuotteita. Lihajalosteet on valmistettu Suomessa, mutta joissakin tuotteissa raaka-aineena on saattanut olla brasilialaista lihaa.

Kesko kertoo havainneensa laadunvalvonnassaan pilaantunutta brasilialaista lihaa jo pari kolme vuotta sitten. Yhtiö ei pystynyt tuolloin erittelemään, oliko ongelma Brasilian päässä vai kuljetuksessa. Konserni päätti lopettaa brasilialaisen lihan tuonnin.

Keskon mukaan yhtiö linjasi, että sen omassa ketjuvalikoimassa painotetaan hyvin vahvasti suomalaista lihaa, ja omissa merkkituotteissa liha on ainoastaan kotimaista.

Yksittäiset kauppiaat ovat kuitenkin voineet ostaa lihaa muilta tukkukauppiailta. Kesko selvittää tilannetta.

Lihatukkuri ostaa broileria Brasiliasta

Suomen suurin ulkomaisen lihan tukkukauppa Pan Nordic Meat kertoo tuovansa brasilialaista broilerinlihaa Seara-yhtiöltä, joka on tutkinnan kohteena. Pan Nordicin mukaan tutkinta kohdistuu kuitenkin vain lihajalosteita valmistavaan Searan tytäryhtiöön, eikä Suomeen tuodussa broilerinlihassa ole tavattu salmonella tai muita laatuongelmia.

Naudanlihan Pan Nordic ostaa itse tutkimaltaan brasilialaisyritykseltä. Yhtiö ei ole Pan Nordicin mukaan tutkinnan kohteena Brasiliassa. Pan Nordic ostaa kuitenkin EU:n sisämarkkinoilta jonkin verran brasilialaislihaa, jonka alkuperää nyt tarkistetaan.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira kertoo käynnistäneensä selvityksen, joka koskee Suomeen tuotua brasilialaista lihaa. Evira ja lihan tuontiyritykset tutkivat parhaillaan, kuinka paljon Brasiliasta on tuotu lihaa Suomeen.

- Kuluttajan ei tarvitse olla huolissaan. Suomalaiset kaupat ja ravintolat tietävät tuotteidensa alkuperän ja poistavat varmasti maineriskin välttämiseksi epäilyttävät tuotteet ja raaka-aineet myynnistä tai käytöstä, rauhoittelee Eviran johtaja Leena Räsänen tiedotteessa.