S-ryhmällä eniten 24/7-kauppoja - Lidl ja Kesko suhtautuvat varovaisemmin yöaukioloon

Kolmesta suurimmasta kauppaketjusta S-ryhmällä on ympäri vuorokauden auki olevia ruokakauppoja eniten. SOK:n kenttäjohtaja Arttu Laineen mukaan on mahdollista, että ympäri vuorokauden auki olevia kauppoja tulee S-ryhmältä lisää.

- En usko mihinkään räjähtävään kasvuun vaan askel askeleelta mennään. Aika herkällä korvalla pitää seurata ja kuunnella, että onko riittävästi kysyntää.

S-ryhmällä on 45 ympäri vuorokauden auki olevaa toimipaikkaa, joista suurin osa on huoltoaseman yhteydessä olevia ABC-myymälöitä.

Kauppojen aukioloaikojen muutoksen jälkeen viime vuoden alusta kahdeksan isompaa S-markettia ja Prisma Kaari muutettiin 24/7-kaupoiksi. Tänä vuonna on lisäksi tullut kaksi uutta Alepaa, jotka ovat ympäri vuorokauden auki.

SOK:n kenttäjohtaja Arttu Laineen mukaan S-ryhmän yöaukiolo kannattaa.

- Eihän kauppias pidä kauppoja auki ellei se ole pidemmän päälle järkevää toimintaa, kertoo Laine.



Lidlistä kerrotaan, että he eivät näe ympäri vuorokauden auki oleville kaupoille tällä hetkellä tarvetta. Keskolla on yhdeksän 24/7-ruokakauppaa huoltoasemien yhteydessä ja yksi niiden ulkopuolella, Helsingin Esplanadilla.

Keskon päivittäistavarakaupan ketjujohtaja Ari Sääksmäki kertoo, että Keskossa on haluttu tehdä sellaisia ratkaisuja aukioloaikaan liittyen, että ne ovat taloudellisesti kestäviä.

- Tähän hetkeen olemme todenneet, että ympäri vuorokauden auki olevien kauppojen lisääminen nykyisestä ei ole järkevää. Reagoimme tarpeen mukaan, Sääksmäki kertoo.

- Linjauksemme on, että kauppiaat itse päättävät aukioloista, hän jatkaa.



S-ryhmä on päivittäistavarakaupan markkinaosuudeltaan suurin. Kaupan alaa tutkineen Aalto-yliopiston professorin Arto Lindblomin mielestä S-ryhmän keskitetty toimintamalli ja isot resurssit mahdollistavat tällaisten palveluratkaisujen tarjoamisen.

- S-ryhmän malli kestänee paremmin tällaisen palvelun ylläpidon. Samalla S-ryhmä voi myös luoda kysyntää ympärivuorokautiselle palvelulle, Lindblom kertoo.

- Isot resurssit auttavat S-ryhmää ilman muuta. Toki pitkällä aikavälillä hekin tekevät sen päätöksen, että onko kannattavaa, hän jatkaa.



Kuluttajakäyttäytymistä tutkinut Jyväskylän yliopiston professori Terhi-Anna Wilska puolestaan uskoo, että ympäri vuorokauden ympäri olevat kaupat voivat olla kasvava trendi tiheästi asutuissa paikoissa.

- Liittyy 24/7-elämäntyyliin, että tavallaan yhteiskunta ei pysähdy missään vaiheessa vaan aina joku valvoo ja tarvitsee kauppaa, Wilska kertoo.

Wilskan mukaan tämä liittyy myös kaupan alan kovenevaan kilpailuun.

- On löydettävä jotain keinoja, jos kivijalkakauppa kilpailee verkkokaupan kanssa. Verkkokauppa on aina auki. Jos et saa sieltä heti juuri sitä tuotetta, jota haluat, niin voit saada sen kivijalkakaupasta, Wilska kertoo.