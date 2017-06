Ruuhkahuippujen purku sairaaloissa on tuottoisaa – riski vedätykseen on olemassa

Muun muassa leikkauksia tekevällä hoitohenkilökunnalla on mahdollisuus ansaita virka-ajan jälkeen lisäansiota niin sanotulla eves-työllä. Tätä vapaaehtoista työtä käytetään jonojen purkuun ja potilasruuhkasta selviämiseen.

Eves tarkoittaa erikoisvirkaehtosopimusta, joka on ollut jo vuosien ajan käytössä.

Lännen Media kysyi Manner-Suomen eri sairaanhoitopiireiltä kokemuksia eves-työstä.

Sairaanhoitopiirien johto piti vastauksissaan järjestelmää hyvänä ja toimivana. Valvonnan vakuutettiin toimivan.

Eves-malliin liittyy kuitenkin riski siihen, että töitä sijoitetaan tietoisesti virka-ajan jälkeiseksi ajaksi, jolloin niistä maksettavat korvaukset ovat normaalia palkkatuloa suuremmat.

Toimenpidekohtaiset eves-korvaukset ovat esimerkiksi Varsinais-Suomessa 400–1 000 euron suuruisia ja hoitajille eves-työ tuo 2,5-kertaisen tuntipalkan. Korvaukset ja niiden käytännöt ovat sairaanhoitopiirikohtaisia.

- Joissakin tilanteissa on tunnistettu suurempi mahdollisuus väärinkäytöksiin ja muutettu siksi toimintaa. Eves on tehokas ja joustava tapa hoitaa ruuhkatilanteita ja sillä pystytään myös parantamaan tiettyjen laitteiden käyttöastetta, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä toteaa.

Riskien olemassaolo myönnetään, mutta väärinkäytöksiä ei ole vastausten mukaan tapahtunut.

- Inhimillisessä toiminnassa ei voida täysin sulkea pois väärinkäytösten riskiä. Väärinkäytöksiä ei ole havaittu, kertoo Lapin sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela.

- Periaatteessa riski on olemassa, mutta se on hallittu niin, että jokainen lisätyötarve on perusteltava ja sille myönnetään sitten lupa. Eli piikki ei ole auki, kertoo Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän toimialuejohtaja Antti Turunen.

Sairaanhoitopiirit korostavat vastauksissaan, että valvonta eves-työlle on tiukkaa ja toimivaa. Eves-työlle on saatava esimiehen lupa, joten esimerkiksi leikkaustiimit eivät voi omin päin niitä tehdä.

HUS:n toimitusjohtaja Aki Lindén kertoo, etteivät kaikki pidä järjestelystä.

- En tunnista, että siihen (eves) liittyisi mitään väärinkäytöksiä. Toki tiedän, että monet eivät tästä toiminnasta pidä, mutta minun mielestäni tällaiset asenteet perustuvat paljolti siihen, että ei osata oikealla tavalla laskea urakkapalkkaukseen sisältyvää tuottavuuspotentiaalia. Organisaatioiden sisäisillä kateustekijöilläkin on vaikutuksensa, Lindén pohtii.

Lindén haluaisi, että erikoissairaanhoito olisi laajalti urakkaperusteista.

- Erikoissairaanhoidossa tulisi mahdollisimman laajasti siirtyä suoriteperusteiseen urakkapalkkaukseen koko työaikana, koska tietysti "saranakohtaan" eli iltoihin ja lauantaihin voi liittyä vääränlaisia kannustimia. Niiden hallitseminen on esimiesten perusduunia, hän näkee.

Kaikki sairaanhoitopiirit eivät käytä eves-työtä. Osa on tehnyt omia järjestelyjään jonojen ja ruuhkien purkamista varten.