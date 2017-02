Ruuhkaa purettu Helsingistä Lahteen tulevalla moottoritiellä

Ruuhka Helsingistä Lahteen tulevalla moottoritiellä on nyt saatu purettua, kertoo poliisi. Jokimaalla on edelleen jonkin verran ruuhkaa, ja Jokimaan pysäköintialue on täynnä.

Lahden MM-kisat ruuhkauttivat liikenteen Lahdessa. Hämeen poliisilaitoksen mukaan autojono kasvoi 1,5 kilometrin pituiseksi moottoritiellä Renkomäen kohdalla. Poliisi ohjaa liikennettä.

Ruuhkia on muodostunut lähinnä Lahden eteläpuolelle.

Poliisi kertoi aiemmin, että MM-kisojen turistit eivät aiheuttaneet erityistä hämminkiä. Hämeen poliisilaitoksen mukaan poliisilla oli yön aikana Päijät- ja Kanta-Hämeessä yhteensä runsaat 140 tehtävää, mikä vastaa normaalin viikonloppuyön tasoa. Isoin osa tehtävistä oli rattijuopumuksia ja pahoinpitelyjä.

Koko vuorokauden aikana poliisilla oli alueella 280 tehtävää.

Lahden MM-kisojen avajaiset järjestettiin keskiviikkona.