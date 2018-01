Ruotsissa kansalaisten turvattomuuden tunne kasvanut

Kyllä on Ruotsi muuttunut nopeasti. Ennen ne pellavapäiset ruotsalaiset leikkivät juhannussalon ympärillä ja nyt heittelevät ties mitä kranaatteja ja räjäyttelevät poliisiautoja. Kannattaisi tutkia, mikä tällaisen nopean muutoksen on aiheuttanut. Ehkä me osaisimme välttää Ruotsin tekemät virheet, vaikka rahallisesti heikommassa asemassa olemmekin.