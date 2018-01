"Turvallisuus" ja "turvallisuuden tunne" eivät aina kohtaa. Liikenne on turvallisempaa, erilaisten sairauksien hoito on turvallisempaa, kulutustuotteet ovat turvallisempia ja digitaalisten palvelujen käyttö on turvallisempaa. Se, että maassamme majailee yli 300 tiedossa olevaa terroristikytköksiä omavaa henkilöä luo turvattomuuden tuntoa, samoin ulkomaalaisten rikollisjärjestöjen maahamme pesiytyminen, muuntohuumeiden rantautuminen jahuimasti lisääntynyt seksuaalirikosten määrä.