En todellakaan ymmärrä miksi vaihtoehto on venäjä?? Eikö mieluummin vaikka saksa, kun nyt kuitenkin EU:ssa olemme emmekä irti pääse. Saksan kielellä olisi enemmän hyötyä nuorillekin tulevaisuutta ajatellen. Koko keski-Eurooppa on saksankielinen. Ja englanti on opetussuunnitelmassa jo muutenkin. Ranskakin voisi tulla kysymykseen. Eikö koulut voisi/saisi valita sen toisen pakollisen?

Ei pakkoruotsille! Kyllä vapaaehtoiselle ruotsille! tai muulle kielelle.