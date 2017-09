Ruotsin poliisi lopetti Suomen thaipoimijoiden marjarallin – rajan ylittäneille käännytyspaperit kouraan

Marjayritys Polarica on tyhjentänyt leirinsä länsirajalta kokonaan kurittomien thaipoimijoiden takia. Ylitorniolla Aavasaksan kohdalla ollut leiri suljettiin keskiviikkoiltana.

– Poimijat vietiin toiseen paikkaan, kertoo Polarican varatoimitusjohtaja Jukka Kristo.

Syy on siinä, että poimijat kävivät luvatta marjassa Ruotsin puolella, mikä on aiheuttanut närää ruotsalaisissa.

Haaparannalla ilmestyvä Haparandabladet on uutisoinut asiasta useampaan otteeseen, ja Ruotsin rajapoliisi reagoi tilanteeseen laajalla operaatiolla.

Ruotsin rajapoliisin päällikkö kertoi viime viikolla Haparandabladetille, että ulkomaalaisvalvontaa on voimakkaasti lisätty Tornionlaaksossa, minkä seurauksena poliisi on tavoittanut Ruotsin maaperältä "suuremman määrän" henkilöitä, joilla ei ole oikeutta oleskella ja työskennellä maassa.

Suomessa ammattimainen luonnonmarjojen poiminta on yrittäjäluontoista ja perustuu jokamiehenoikeuksiin, mutta Ruotsissa toiminta on työsuhteista, jolloin siitä on maksettava palkkaa ja poimintaan tarvitaan työlupa.

Haparandabladetin mukaan Ruotsin rajapoliisi on antanut tavoittamilleen Suomesta tulleille poimijoille virallisia käännytyspäätöksiä ja ottanut yhteyttä suomalaisiin marjafirmoihin.

– Siellä on ollut meidän poimijoita, mutta myös muiden, Kristo sanoo.



Kaikki Polarican käyttämät thaipoimijat käyvät Kriston mukaan läpi koulutuksen, jossa heidät ohjeistetaan pysyttelemään Suomen puolella. Kaikki poimijat vahvistavat vielä allekirjoituksellaan ymmärtävänsä ohjeet.

– Lisäksi olemme pitäneet ohjeista pistokkaat niin kuin koulussa. Silti jostain kumman syystä lännessä ruoho näyttää olevan vihreämpää, Kristo sanoo.

Kriston mukaan Ruotsin poliisilta tuli ensimmäinen huomautus asiasta viime viikon lopulla. Asia käytiin poimijoiden kanssa heti läpi, mutta kun Ruotsin poliisi otti uudestaan yhteyttä samasta asiasta, Polarica päätti siirtää leirinsä Aavasaksalta muualle.

– Mielestäni kyse on ollut muutamasta autollisesta poimijoita, kun meillä kuitenkin on parisataa autollista poimijoita yhdessätoista leirissä ympäri maakuntaa. Eli kyse ei ole isosta ongelmasta, mutta harmittavasta, ja olemme heti reagoineet siihen, Kristo kertoo.



Marjoja on ollut Kriston mukaan tänä kesänä hyvin tarjolla Suomen Lapissakin.

Polarican thaipoimijoiden tulot hillasta nousivat tänä vuonna viimevuotista korkeammaksi, ja poimijoiden ansiot mustikasta ovat jo nyt 46 prosenttia korkeammat kuin viime vuonna.

– Poimijoiden tulot ovat aivan ok, Kristo vakuuttaa.

Polarican poimijat käyvät vielä viikonloppuna korkeita vaaroja läpi, mutta viikonlopun jälkeen poiminta suunnataan kokonaan puolukkaan.

– Alavilla mailla mustikka on suurelta osin mennyt kylmien öiden takia. Ensimmäisiä puolukoita alettiin poimia eilen, Kristo kertoo.