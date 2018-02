Ruotsin demarit vastustavat Natoa, mikä näkyy myös LM-kyselyssä – naapuridemareiden kanta voi vaikuttaa Suomeenkin

En tietenkään puhu kaikkien puolesta, mutta tämä demari kannattaa lähtökohtaisesti Natoa ja joillakin varauksilla Suomen jäsenyyttä. Tosin olen vahvasti sitä mieltä, että nykyisen Yhdysvaltain presidentin hallinnon aikana sitä ratkaisua EI yksinkertaisesti ole viisasta tehdä. Lisäksi, se meidän merkittävin ja ainoa potentiaalinen sotilaallinen uhkakuvamme on tällä hetkellä sitoutunut jonkinlaiseen sotaan toista rajanaapuriaan vastaan, jotta voisi liittää kärpäsenjätteen kokoisen niemenläntin itseensä, kun vissiin lääniä ei ennestään ole tarpeeksi. Vaikka tämä konflikti näyttää olevan epämääräinen ja huonolla poliittisella sekä olemattomalla sotilaallisella menestyksellä käyty viivyttely- ja seisoskelusota, on siitä kuitenkin surullisena seurauksena turhia kuolonuhreja, turhaa köyhyyttä ja syvä rako kansojen välille, jotka tunsivat aiemmin jonkinlaista veljeyttä keskenään. Ja lännen johtopässi oikein nettinuoleskelee kaiken tämän toimeksipanijaa. Kaikenlaisia sitä on taas päästetty näiden mukamas suurvaltojen johtoon, voi hyvänen aika. Elämme selvästi tunteen, emmekä järjen ajanjaksoa, eikä silloin ole viisasta mennä kenenkään kelkkaan kevyin perustein.