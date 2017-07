Ruotsin Almedalenin politiikkaviikko paisunut 4 000:een tapahtumaan - pääministeri ei saavu paikalle

Ruotsin Almedalenin politiikkaviikko pääsee tänään täyteen vauhtiin Gotlannin saarella. Ensimmäiset tapahtumat pidettiin Visbyn kaupungissa jo eilen, mutta politiikkaviikon vilkkain jakso on tästä päivästä ylihuomiseen keskiviikkoon.

Ruotsin politiikkaviikon ohjelmassa on tänä vuonna kaikkiaan noin 4 000 tapahtumaa, mikä on yli kaksinkertainen määrä viiden vuoden takaiseen verrattuna. Luvassa on muun muassa iso joukko seminaareja yhteiskuntaelämän ja politiikan eri osa-alueilta.

Ruotsin valtiopäivien kahdeksasta puolueesta kullekin on nimetty yksi päivä politiikkaviikolla. Ruotsin puoluejohtajilla on tapana pitää vuorollaan puheet Almedalenin puistoalueen lavalla.

Ruotsin sosiaalidemokraattien puheenjohtaja, pääministeri Stefan Löfven ei saavu tänä vuonna politiikkaviikolle. Sen sijaan Löfven kiertää eri puolilla Ruotsia ja puhuu muun muassa sisäisen turvallisuuden kysymyksistä. Löfveniä sijaistaa Almedalenissa valtiovarainministeri, sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson.

Almedalenin politiikkaviikko on kasvanut vuosien saatossa valtavaksi kesätapahtumaksi. Viime vuonna politiikkaviikon tapahtumiin osallistui noin 40 000 ihmistä. Visbyn kaduille odotetaan myös tänä vuonna tungosta.

Ruotsin politiikkaviikko päättyy sunnuntaina.