Ruotsi houkuttelee luokanopettajia Suomesta – Aivovienti voi johtaa ruotsinkielisten opettajien pulaan Suomessa

Päteviä luokanopettajia houkutellaan naapurimaahan Ruotsiin, jossa seuraavien vuosien aikana tarvitaan jopa 65 000 opettajaa.



Jos luokanopettajat lähtevät Suomesta pois, edessä on opettajapula, ja silloin ruotsinkielisiä opettajia joudutaan etsimään kissojen ja koirien kanssa.



– Tämä valmistuneiden muutto Ruotsiin on ollut enemmän tapetilla jo parisen vuotta, ja ilmeistä on, että riski siihen kasvaa, toteaa Suomen ruotsinkielisen opettajajärjestön (FSL) puheenjohtaja Christer Holmlund.



Opettajien ammattijärjestö OAJ tunnistaa saman suuntauksen.



– Kannamme huolta siitä, että ruotsinkielisellä puolella voi opettajapulaa tulla, jos ilmiö laajenee, koulutusjohtaja Heljä Misukka arvioi.



Opettajajärjestöt esittävät opettajarekisterin perustamista.



Rekisteri kertoisi opettajien työllistymisestä ja kelpoisuustilanteesta, mikä auttaisi ennakoimaan opetusalan ammattilaisten tulevaa tarvetta ja määrää.



Valtaosan ruotsinkielisistä luokanopettajista kouluttavan Åbo Akademin mukaan ulkomaille lähtevien osuus on ollut viime vuosina noin 8-11 prosenttia kaikista yliopistosta paperit käteen saaneista.



FSL:n Holmlundin mukaan pääkaupunkiseudulla on jo aistittavissa pätevien ruotsinkielisten opettajien vajetta.



– Halvempien elinkustannusten Pohjanmaalla ja Turun saaristossa päteviä opettajia on toistaiseksi riittänyt Helsinkiä paremmin, Holmlund toteaa.