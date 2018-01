Niinistö on hajuton ja mauton. Varsinaisia mielipiteitä asioihin ei juuri ole. Hän on ns. kaikkien kaveri. Siksi häntä oli helppo äänestää. Kun ei puhu vaikeista asioista, ei kukaan suutukaan. Konservatiivi sanan varsinaisessa merkityksessä. Annetaan asioiden tapahtua ja olla miten on, ei muuteta mitään. Toivottavasti jaksaa seitenkymppisenä kuitenkin kauden loppuun asti.