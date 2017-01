Ruotsalaispoliisi voi istua suomalaisessa poliisiautossa jo syksyllä – lakiesitykset yhteispartioinnista valmiita

Suomalaisesta ja ruotsalaisesta poliisista muodostuvat yhteispartiot voivat valvoa lakia ja järjestystä länsirajan molemmin puolin jo kuluvan vuoden loppupuolella, jos kaikki menee putkeen.



Ruotsin maatalousministeri Sven-Erik Bucht (sd.) kertoi maanantaina SVT Norrbottenille, että Ruotsi on saanut valmiiksi lakiesityksen, joka mahdollistaa yhteispartioinnin aloittamisen Suomen ja Norjan poliisien kanssa. Buchtin mukaan lakiesitys voidaan käsitellä valtiopäivillä kevään aikana ja saattaa voimaan heinäkuun alusta.



Suomessa hallitus on jo antanut esityksen vielä tarvittavista lainmuutoksista eduskunnalle.



Lapissa Suomen ja Ruotsin poliisien yhteispartiointia on suunniteltu jo vuosia. Pitkän länsirajan yli pääsee kulkemaan esteettä, eikä kummankaan maan pohjoisosissa ole liikaa poliiseja. Myös poliisien hiljainen tieto siirtyisi ehkä nykyistä paremmin valtioiden rajan yli, kun suomalainen ja ruotsalainen poliisi istuisivat samassa autossa.



Pohjolan Sanomat kertoi lokakuussa, että jo noin 150 poliisia on saanut EU:n rahoittaman koulutuksen, mutta yhteispartioinnin aloittaminen on jäänyt odottamaan lainmuutoksia.



Eduskunnalle annetussa lakiesityksessä Lapin yhteispartiointi nostetaan esimerkiksi pitkäaikaisesta toiminnasta. Uuden lainsäädännön jälkeen Suomen viranomaiset voivat järjestää myös tilapäisiä yhteisiä operaatioita muiden EU-maiden ja Norjan kanssa esimerkiksi suurten tapahtumien yhteydessä.