Ruokakeskustelu kovenee: tappaja-avokado vastaan kotimainen possu

”Hummus ei ole suomalaista lähiruokaa”, julisti lihayhtiö HKScan Finland tiistaina, kun valtion ravitsemusneuvottelukunta oli julkaissut uudet kouluruokailusuositukset.



Yhtiön tarkoituksena oli kertoa, että koulukeittiöille suositeltu kikherne-seesamitahna on lähes täysin tuontitavaraa. ”Jos suomalainen liha korvataan hummuksella, linsseillä ja siementahnoilla, katoaa kokonaan tavoite suomalaisesta lähiruuasta.”



Näin ei soisi HKScanin mielestä tapahtuvan varsinkaan itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhlavuonna, joka on myös suomalaisen ruuan juhlavuosi. Suomessa kasviproteiinikasvien viljely on hyvin vähäistä.



Kannanotto on yksi esimerkki Suomessa vellovasta ruokakeskustelusta. Lihasta puhutaan paljon, mutta vielä enemmän sauhutaan kasvispainotteisista ruuista. Vihreä tuuli näyttää puhaltavan vähittäiskaupoissa, ravintoloissa ja mediassa sekä nyt myös työpaikkojen ja oppilaitosten keittiöissä.



Kasvisruoka globaali suuntaus



Tuskin kukaan voi kiistää suomalaisten porkkanoiden, lanttujen ja marjojen kaiken kattavaa erinomaisuutta. Sen sijaan kaukomailta tuotavat vihannekset ja hedelmät ovat esimerkiksi lihateollisuudelle helppo maalitaulu.



Avokadojen yhteydessä puhutaan jo veriavokadoista. Meksikossa sikäläinen mafia on ottanut huimasti kasvaneen bisneksen haltuunsa niin, että voitot kulkeutuvat huumeilla rikastuneille rikollisjärjestöille. Lisäksi avokado tarvitsee kasvaakseen valtavasti vettä. Sen seurauksena köyhät ihmiset kärsivät vesipulasta muun muassa Chilessä.



Kun avokadot kaiken tämän päälle rahdataan Suomeen ja muualle Eurooppaan toiselta puolelta maapalloa, kyse ei ole ensinkään ekologisesta eikä kestävää kehitystä edistävästä elintarvikkeesta.



Sama pätee moniin muihin tuotteisiin. Kasvisruokabuumin poikimien uusien puotien valikoimasta iso osa on kuivaa tuontitavaraa, jota ennen kutsuttiin siirtomaatavaraksi.



Lännen Median haastattelemien elintarvikealan ja ruokakulttuurin tutkijoiden mukaan kasvispainotteisen syömisen lisääntyminen on kuitenkin myönteinen kehityssuunta. Sen uskotaan ja toivotaan jatkuvan. Asiantuntijoiden mielestä kyse ei ole ohimenevästä suomalaisvillityksestä vaan pitkäaikaisesta globaalista suuntauksesta.