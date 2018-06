Ruokaa ovat ryhtyneet jakamaan muutkin kuin ruoka-apujärjestöt – yhä useampi suomalainen elää nälässä

Ruoka-avun rahoitus

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) mukaan ruoka-apu ei ole osa suomalaista sosiaaliturvaa vaan se perustuu kansalaistoimintaan. Ruoka-avun toteuttamisessa on mukana yli 400 kolmannen sektorin toimijaa, jotka jakavat lähinnä vähittäis- ja tukkukauppojen ylijäämäruokaa.

Suomi on vastaanottanut EU:n elintarvikeapua vuodesta 1995. Vähävaraisten avun toimenpideohjelman rahoitus vuosina 2014–2020 on Suomessa yhteensä 26,5 miljoonaa euroa, josta valtion osuus on 4 miljoonaa euroa.

Eduskunta myönsi vuoden 2016 ja 2017 talousarvioesityksiin ylimääräistä hankemäärärahaa eli ns. ”joululahjarahaa” miljoona euroa ruoka-avun tukemiseen. STM jakoi rahat valtionavustuksina järjestöille vuosiksi 2016–2018. Vuoden 2018 talousarvioon eduskunta ei ”joululahjarahaa” myöntänyt.

Valtio avustaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) yleishyödyllisten yhteisöjen terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävää työtä. Vuonna 2018 järjestöille jaetaan rahaa 342 miljoonaa euroa.