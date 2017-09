Ruohonen-Lerner perustelee äänestämistään Suomen metsäteollisuutta vastaan: Ympäristöarvot painoivat

Suomen metsien puuston määrä ja hiilinielu on paljon suurempi kuin se on ollut kuluneina vuosikymmeninä, jolloin Suomi on tuottanut hiilidioksidipäästöjä ilmakehään. Vaikka hakkuita nyt lisättäisiin puuston määrä tai hiilinielu ei pienene, jos ei hakata enemmän kuin kasvu on. Millä muulla tavalla asian voi ymmärtää?