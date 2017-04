Ruoan jälkeen trendiksi voi nousta mindfulness eli tietoisuustaidot

Ruoka tuntuu aiheuttavan ihmisissä paljon intohimoja. Erilaiset ruokavaliot yleistyvät ja monipuolistuvat, huippukokeista tulee rokkitähtien kaltaisia julkkiksia ja ruoka on esillä mediassa enemmän ja enemmän.



Mutta miksi siitä on tullut niin paljon intohimoja herättävä asia?



– Syy on varmasti monen asian summa. Ruoka on meille välttämättömyys, josta meillä ei ole ollut pitkään aikaan pulaa. Toisaalta siihen liittyy ekologisia, eettisiä ja terveyteen liittyviä kysymyksiä, Turun yliopiston taloussosiologian tutkijatohtori Taru Lindblom sanoo.



Hänen mukaansa ruoan suosion nousu voidaan määritellä hyvinkin isoksi trendiksi.



– Jos ajattelee vaikkapa 80-lukua, jokin urheilu tai tietyn tyyppinen musiikki saattoi olla silloin trendikäs tapa viestiä itsestään muille ihmisille. Nyt ruoasta on tullut jossain määrin sellainen. Eikä se ole sitä enää vain pienelle hifistelijäjoukolle vaan paljon laajemmin ihmisille.



Lindblom arvioi lisäksi, että globalisaatio ja internet ovat olleet suotuisia vaikuttimia ruoan trendikkyyden nousuun.



– Globalisaatio on vaikuttanut siihen, että etnisiin keittiöihin on aiempaa helpompaa tutustua. Toisaalta sosiaalisen median nousu on avannut ruoalle tietä. Esimerkiksi Instagram on hyvin visuaalinen maailma ja ruoka on omalla tavallaan todella kiitollinen valokuvauksen kohde.



Mutta onko ilmiö pysyvä?



– Todennäköisesti ei. Trendit vaihtuvat. Jos pitäisi veikata, mikä tulee olemaan seuraava vastaava trendi, se saattaisi olla mindfulness eli tietoisuustaidot.