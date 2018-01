Ruoan älykäs vallankumous: Hampurilaispihvi on valmistettu kasveista, mutta on lihan makuinen ja tuoksuinen

"Jos ne kasvikset ovat kerran niin hyviä niin miksi niistä pitää tehdä lihan oloisia?"

No siksi kun jotkut pitävät siitä liharuuan mausta, mutteivät halua syödä lihaa - esimerkiksi ympäristöllisistä tai eettisistä syistä. Kasvisten tuottaminen on myös lihantuotantoa edullisempaa. Näin se menee. Tiesitkö muuten että myös liha-allergioita on olemassa, ja joillekin sellainen kehittyy vasta aikuisiällä.