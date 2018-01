Rukalla joulun seudun sesonki yksi kaikkien aikojen parhaista – etelässä laskettelukausi on vasta alussa

Joulusesonki on jäänyt väliin monessa Etelä-Suomen hiihto- ja laskettelukeskuksessa. Kymmenkunta hiihtokeskusta on avattu vasta kuluneen viikon aikana, kertoo Suomen Hiihtokeskusyhdistyksen toiminnanjohtaja Harri Lindfors.

Koko maassa on reilut 60 hiihto- ja laskettelukeskusta. Niistä nelisenkymmentä on päässyt aloittamaan talvikauden. Etenkin pieniä hiihtokeskuksia Etelä-Suomessa on vielä suljettuna.

– Tänä vuonna etelässä ovat pakkasjaksot puuttuneet. Tänä talvikautena ensimmäinen pakkasjakso on nyt. Tänä vuonna, jos joskus, Suomi on jakautunut kahtia, sanoo Lindfors.

Pohjoisessa sekä pakkasta että luonnonlunta riittää. Kuusamon Rukan paikallisjohtajan Matti Parviaisen mukaan tämän talven joulun, uudenvuoden ja loppiaisen sesonki on ollut yksi kaikkien aikojen parhaista.

– Meillä on luonnonlunta yli 60 senttiä. Rinteissä kyllä tarvitaan keinolunta, kulutus on sen verran suurta, kertoo Parviainen.

"Kai se on ilmastonmuutosta"

Ellivuoren laskettelukeskus Sastamalassa Pirkanmaalla avasi ensimmäiset kaksi rinnettä vasta perjantaina. Viime talvena Ellivuoressa pääsi laskettelemaan noin kuukautta aiemmin.

– Viime vuosina avaukset ovat kyllä tupanneet menemään lähemmäs tammikuuta. Suunnilleen viiden viime vuoden aikana kauden aloitus on ollut hankala. Kyllä kai se on ilmastonmuutosta, vai onko vain säiden vaihtelua, sanoo toiminnanjohtaja Esa Ropponen.

Ropponen myy haastattelupuhelun ohessa pari lippua ja vilkaisee Ellivuoren kymmenen vuoden tilastoja. Kymmenestä kaudesta kuusi on avattu joulukuussa ja neljä tammikuussa. Myöhemmät avaukset painottuvat juuri lähivuosiin.

Tampereen Hervannan laskettelukeskus avaa alkeisrinteen sunnuntaina.

– Vaikka tämä on lähirinne eikä matkailukeskus, niin kyllä joulusesongin poisjääminen vaikuttaa meilläkin, sanoo toimitusjohtaja Tiina Sironen.

"Vaihtelut ovat isoja"

Jyväskylän Laajavuoren laskettelukeskus ja Lahden Messilä avasivat rinteensä tapaninpäivänä. Molemmissa on nyt runsaasti luonnonlunta.

– Edellinen kausi alkoi 12. marraskuuta. Aikavaihtelut ovat isoja, kertoo Messilän operatiivinen päällikkö Pekka Markkanen.

Laajavuoressa taas avausaika on tavallisesti joulukuun alkupuolella, kertoo toimitusjohtaja Lasse Niivuori. Vaikka talvet ovat lauhtuneet ja talvi alkaa myöhemmin kuin takavuosina, Laajavuoren laskettelukausi ei Niivuoren mukaan ole kovin paljon lyhentynyt. Kaikkien aikojen keskiarvo vuodesta 1965 lähtien on 132 päivää, viiden viime hiihtokauden keskiarvo 127 päivää.

– Lumettamisella on iso merkitys, se on ollut selkeä suunta, sanoo Niivuori.

Luonnonlunta oleellisempaa laskettelukeskuksessa onkin se, että pakkasta on tarpeeksi rinteiden keinolumetukseen.