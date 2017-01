Ruisleipä sai murskavoiton Suomen kansallisruoka -äänestyksessä

Hienoa!

Toivottavasti kaikki ymmärtävät mitä on ruisleipä, siinähän ei saa olla muita jauhoja kuin ruis. Muut leivät ovat sekäleipiä, mm. eräs paljon mainostettu pienikokoinen leipä on sekaleipä, jossa ruis on vain yhtenä osana!