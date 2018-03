Rovaniemeläisestä kehitysvammaisten hoitokodista tehtiin kantelu Valviralle

Rovaniemeläisestä kehitysvammaisten hoitokodista on tehty kantelu sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviralle.

Kantelun tehneet Kevätportti-hoitokodin asukkaiden omaiset pyytävät Valviraa tutkimaan ovatko Rovaniemi ja muut Kevätporttia käyttäneet kunnat toimineet siten kuin laki edellyttää. Omaiset haluavat Valviran selvittävän, onko hoitokodin tarjoamat palvelut suunniteltu ja järjestetty lain edellyttämällä tavalla ja ovatko kunnat valvoneet palveluntuottajan toimintaa.

Kevätportti tarjoaa nettisivujensa mukaan ympärivuorokautista palveluasumista aikuistumisen kynnyksellä oleville nuorille kehitysvammaisille. Lisäksi tarjolla on tilapäishoitoa lapsille ja nuorille.

Omaisten mielestä hoitokodissa on ollut liian vähän perehdytettyjä hoitotyöntekijöitä suhteessa asiakkaiden tarpeisiin, mikä on luonut turvattomuuden tunnetta nuorille asiakkaille. Lisäksi Kevätportissa on käytetty paljon keikkatyöntekijöitä, ja henkilöstövaihtuvuus on ollut suurta.

Omaisten mielestä koettujen epäkohtien taustalla on omistajanvaihdos toukokuussa 2016, jolloin hoitokodin omistajaksi tuli suuri hoivapalveluyritys. Omaisten mukaan asumispalvelujen laatu on ratkaisevasti heikentynyt vaihdoksen jälkeen.

STT ei ole tavoittanut Rovaniemen kaupunginjohtajaa eikä kaupungin sosiaalipalveluista vastaavia henkilöitä kommentoimaan Valviralle tehtyä kantelua.