Roottoripurje Viking Gracelle - laivan kannelle tulee 24 metriä korkea tolppa

Viking Linen Turun linjalla liikennöivää M/S Viking Gracea alkaa hyödyntää tuulivoimaa uusinta tekniikkaa olevalla roottoripurjeella.

Mekaaninen purje asennetaan laivaan vuoden kuluttua keväällä. Ensin purjetta testataan kuivalla maalla Naantalissa.

Varustamon tavoitteena on säästää polttoainekuluja ja testata suomalaisen meriteknologiayhtiö Norsepowerin tekniikkaa. Viking Linen suunnitelmissa on myös asennuttaa kaksi roottoripurjetta Kiinasta tilattavaan uuteen matkustaja-alukseen.



Norsepowerin roottoripurje on käytössä maailmassa vasta yhdessä laivassa, Boren Estraden-aluksessa. Roottoripurje on käytännössä laivan kannelle asennettava 24 metriä korkea sylinteritolppa, joka muuntaa tuulen aluksen työntövoimaksi. Kyseessä on vastaava ilmiö kuin lentokoneen siipien nostovoimassa. Roottoripurjetta pyörittävät sähkömoottorit. Automaatio ohjaa roottoripurjetta eli järjestelmä pysähtyy, kun tuuli on epäedullisesta suunnasta. Purje ei myöskään toimi satamaan tultaessa.



Viking Linen toimitusjohtajan Jan Hansesin mukaan uudessa Kiinassa rakennettavassa laivassa polttoainetta säästyy noin 500 tonnia vuodessa, kun alukseen tulee kaksi roottoripurjetta. Viking Gracella säästö on pienempi, kun purjeita tulee vain yksi.

Viking Linella on aiesopimus kiinalaisen Xiamen Shipbuilding Industry -telakan kanssa Turun linjalle rakennettavasta laivasta. Lopullinen sopimus on tarkoitus solmia huhtikuun aikana.



Norsepowerin toimitusjohtajan Tuomas Riskin mukaan Viking Linen kanssa tehty sopimus on yritykselle erittäin tärkeä. Riski uskoo, että sopimus avaa Norsepowerille tien myös laajemmin risteily- ja matkustaja-alusmarkkinoille.



– Tämä tulee herättämään paljon mielenkiintoa kansainvälisillä markkinoilla, Riski sanoo.