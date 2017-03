Roomassa juhlitaan 60-vuotiasta EU:ta

Roomassa juhlitaan tänään 60-vuotiasta Euroopan unionia. 27 EU-maan johtajat kerääntyvät Capitolium-kukkulalle, jossa he allekirjoittavat julistuksen unionin tulevaisuudesta.

Roomassa allekirjoitettiin 60 vuotta sitten sopimukset, joilla Euroopan talousyhteisö perustettiin. Eurooppa oli ollut pitkään sodan kierteessä ja taloudellisen yhteistyön toivottiin olevan keino sen katkaisemiseksi.

EU-johtajat kokoontuvat samassa salissa, jossa Rooman-sopimukset allekirjoitettiin. Tuolloin mukana olivat Belgia, Saksa, Ranska, Italia, Luxemburg ja Alankomaat.

Nyt annetavassa julistuksessa listataan, mitä Euroopan unioni on saanut aikaan, mitä ongelmia sillä on ja mitä pitäisi tehdä. Yhtenäisyyttä on viime päivinä nakertanut se, että Puola ja Kreikka ovat esittäneet varaumiaan jo valmiiksi riisuttuun tekstiin.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kertoi perjantai-iltana suomalaistoimittajille, että kaikki 27 maata olisivat allekirjoittamassa julistuksen.

Ensi viikolla eroilmoituksensa jättävä Britannia ei enää osallistu juhlaan eikä julistukseen.

Kaduille odotetaan tuhansia

Euroopan unionin 60-vuotisjuhla näkyy isoina marsseina Rooman keskustassa. Järjestäjien mukaan EU-marssille olisi osallistumassa jopa 10 000:ta ihmistä.

- Haluamme tuoda yhteen kaikki sellaiset tahot, jotka tukevat demokraattista, avointa ja reilua EU:ta, European movement -verkoston johtaja Petros Fassoulas kertoi perjantaina Roomassa.

Myös muissa Euroopan kaupungeissa, muun muassa Lontoossa, järjestetään lauantaina marsseja EU:n puolesta.

Roomaan odotetaan useampia marsseja, joiden joukossa on myös EU:n vastustajia.