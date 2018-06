Romanimiehen syrjinnästä syytetty ravintola: Ei edusta linjaamme

Helsinkiläisen ravintola Iltakoulun työntekijän päätös olla tarjoilematta romanimiehelle ei edusta ravintolan linjaa, sanoo ravintolapäällikkö Jami Hytönen STT:lle.

Ravintolapäällikön mukaan ravintolassa ei ole sovittu, että romaneille ei tarjoiltaisi. Kyseessä on Hytösen mukaan yksittäisen työntekijän näkemys. Hytönen sanoo, että hän ei tiedä, mistä käsitys olla palvelematta romaneita on työntekijälle syntynyt.

Viikonloppuna Facebookissa levisi video, jolla ravintolan työntekijä kertoo, että ei palvele romanimiestä, koska romanien kanssa on ollut ongelmia. Työntekijän mukaan asiasta on sovittu muiden työntekijöiden kanssa. Mies videoi sananvaihdon salaa.

- Teidän kanssanne on ollut niin paljon ongelmia. En voi tietää, millainen porukka tuolta tulee sinun kanssasi yksille, työntekijä sanoo videolla.

Hytösen mukaan asiaa selvitetään kyseisen työntekijän kanssa. Työntekijä on nyt lomalla. Enempää Hytönen ei halua asiaa kommentoida, koska asia on poliisitutkinnassa. Helsingin poliisi on vahvistanut, että tapahtumasta on tehty rikosilmoitus.

Hytönen sanoo, että ei ole ollut yhteydessä videon kuvanneeseen romanimieheen. Mies kertoi aiemmin asioineensa ravintolassa ja saaneensa asiallista palvelua.

Asiasta syntyi kiivasta keskustelua sosiaalisessa mediassa, ja Iltakoulun Facebook-sivuille tuli paljon negatiivista palautetta tapahtuman vuoksi.