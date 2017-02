Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on aloittanut tämän vuoden alussa Suomen romanien hyvinvointitutkimuksen. Kaksivuotinen tutkimus on alkanut Oulusta ja Valtaalta. Syksyllä tutkimus laajenee Helsinkiin ja Kuopioon ja vuoden päästä keväällä Jyväskylään ja Tampereelle.



Eri puolilla maata asuvat romanit voivat osallistua tutkimukseen missä tahansa tutkimuskaupungissa. Tutkimuksessa selvitetään romanien hyvinvointia, terveyttä, toiminta- ja työkykyä ja palvelujen käyttöä. Tutkimustiedon avulla voidaan suunnitella paremmin romanikulttuurin huomioivia sosiaali- ja terveyspalveluita.



Suomessa asuu 10 000–12 000 romania. THL:n tavoitteena on saada heistä tuhat tutkittavaksi. Tuore tutkimustieto Suomen yhteiskuntaan 1500-luvulta alkaen kuuluneista romaneista on tarpeen, koska edellinen laaja tutkimus Suomen romaneista on tehty vuoden 1970 väestölaskennan yhteydessä.



Tutkimuksen toisena aluekoordinaattorina toimivan helsinkiläisen Tanja Bergin mielestä etenkin romanivanhusten hyvinvoinnissa on parannettavaa. Berg muistuttaa, että romanivanhuksissa on paljon niitä, jotka ovat vielä kokeneet kiertolaiselämän. Kynnys hakea apua on valtaväestöä korkeampi.