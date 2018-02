Robottiautoja on testattu Suomessa pikkubusseina ja ääriolosuhteissa

Suomessa on tähän mennessä myönnetty seitsemän koelupaa automaattiajamisen testaamiseen, kerrotaan Liikenteen turvallisuusvirasto Trafista. Eniten on testattu ilman kuskia ajavia pikkubusseja, jotka ovat kuljettaneet matkustajia pieniä matkoja esimerkiksi Helsingin Hernesaaressa ja kampusalueella Espoon Otaniemessä.

Tieliikennejohtaja Marko Sillanpään mukaan kokeiluissa on todettu, että matkustajat uskaltavat nousta robottibussin kyytiin. Myös haasteita on tullut vastaan.

- Robottiauto on ohjelmoitu estämään törmäykset, ja liikenne voi pysähtyä esimerkiksi väärin pysäköityjen autojen takia.

Ongelmallista on myös se, etteivät autojen sensorit toimi kunnolla kovassa vesisateessa ja lumipyryssä. Esimerkiksi Arctic Challenge -hankkeessa tutkitaankin automaattiautojen toimivuutta kenttäkokeilla Lapissa. Hankkeessa on mukana sekä VTT:n että startup-yritys Sensible 4:n autoja.

Esimerkiksi Hollannissa on kokeiltu robottirekkoja, jotka voivat ajaa letkassa kuljettajan ohjaaman rekan perässä. Suomessa raskaan liikenteen kokeiluja ei toistaiseksi ole tehty, mutta kiinnostusta niihin Sillanpään mukaan on.

Suomalaisviranomaiset kannustavat kokeiluihin, joilla robottiautoja voidaan kehittää. Uudentyyppisten autojen tuonti markkinoille vaatii EU:n tyyppihyväksynnän, mutta kokeiluja voi tehdä kansallisella päätöksellä.

Robotti ei kaipaa liikennevaloja

Myös hiljattain eduskunnalle annetussa tieliikennelaissa valmistaudutaan robottiautojen tuloon. Ylijohtaja Laura Vilkkonen liikenne- ja viestintäministeriöstä kertoo, että robotisaatio vaatii lakiin pieniä muutoksia. Laissa kumotaan esimerkiksi vaatimus parkkeerata auto niin, ettei se lähde itsekseen liikkeelle.

- Ilmiönä robottiautot muuttavat koko tieliikenteen, kun ne reagoivat aina samalla tavalla. Esimerkiksi onnettomuustilanteessa ihmisistä yksi jarruttaa, yksi kaasuttaa, yksi väistää vasemmalle ja toinen oikealle, Vilkkonen kuvaa.

Automatisaatio on jo nyt vähentänyt onnettomuuksia, kun autoihin on tullut esimerkiksi kaistavahteja ja automaattinen hätäjarrutustoiminto.

Jotkut firmat lupaavat robottiautojen kehittyvän riittävän älykkäiksi myös ääriolosuhteisiin 5 vuodessa, toiset 20 vuodessa. Jos robottiautot syrjäyttävät ihmiskuskit, koko yhdyskuntasuunnittelu menee uusiksi. Esimerkiksi liikennevaloja tarvitaan vain ihmiskuskeja varten.

Asiantuntijat pitävät haastavana aikaa, jolloin liikenteessä on sekä ihmisten kuljettamia että robottiautoja. Sillanpää uskoo, että ennen pitkää voi tulla tiealueita, joissa saa ajaa vain robottiautoilla.