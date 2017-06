Rkp ja kristillisdemokraatit heti valmiina hallitusneuvotteluihin – Anna-Maja Henriksson ilahtui ratkaisusta

Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson antoi Lännen Medialle ensimmäisen lausunnon sen jälkeen, kun Kultarannassa levisi tieto, että pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallitus oli kaatunut.

– Se on surullinen uutinen Suomelle, jos hallitus on kaatumassa. Nyt pitää katsoa, miten saadaan uusi hallitus kokoon. Siinä rkp on varmasti mukana keskustelemassa asioista, Henriksson vahvistaa.

Rkp on valmis aloittamaan keskustelut uuden hallituksen muodostamisesta tarvittaessa heti maanantaina illalla.

– Nyt istun täällä, ja auto lähtee Helsinkiin viimeistään silloin, kun tämä tilaisuus on ohitse, Henriksson kertoo.

Hallituksen kaatumista Henriksson pitää surullisena asiana, mutta Suomelle hyvänä ratkaisuna, josta hän kertoo henkilökohtaisesti ilahtuneensa.

– Meidän kaikkien tehtävänä on yrittää saada uusi hallitus aikaiseksi niin pian kuin mahdollista. Keskustelemme tästä varmasti lähipäivinä. Olemme valmiina istumaan neuvottelupöytään, rkp:n puheenjohtaja painottaa.

Miksi pidätte hallituksen kaatumista myös surullisena asiana?

– Se on surullista sen takia, että me tarvitsemme jatkuvuutta ja toimintakykyisen hallituksen. Kyllä me löydämme ratkaisuja. Olen iloinen siitä, että on todettu, ettei ole hyväksi Suomelle, että hallitus jatkaisi sen perussuomalaisten ryhmän kanssa, joka tuli ulos Jyväskylästä. Meillä on uusi perussuomalainen puolue, Henriksson sanoo.

Keskustan Matti Vanhanen: "Edessä ovat ihan oikeat hallitusneuvottelut"

Keskustan tärkeimpiin vaikuttajiin lukeutuva entinen pääministeri ja nykyinen ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Matti Vanhanen arvioi, että edessä ovat nyt oikeat hallitusneuvottelut, joihin jokainen mukaan lähtevä puolue tuo tavoitteitaan myös puhtaalta pöydältä.

– Hallitus kaatui, mutta uusia hallituksia saadaan aikaan.

Uskotteko, että uusi hallitus saadaan aikaan vielä tällä viikolla, Matti Vanhanen?

– On se mahdollista, mutta edessä ovat ihan oikeat hallitusneuvottelut. Hallitusohjelmaan tulee muutoksia, mutta en usko, että näihin isoihin kysymyksiin. Eurooppa-politiikka ja talouspolitiikan peruslinja varmasti pysyvät ennallaan. Sillä tavalla jatkuvuus on turvattu, Vanhanen toteaa.

Vanhanen sanoo, että keskustan eduskuntaryhmä varmasti hyväksyy illalla kokouksessaan pääministeri Juha Sipilän ratkaisun pyytää eroa nykyiselle hallitukselle.

– Sitten määritellään tavoitteet uuden hallituksen yrittämiseen, Vanhanen painottaa.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah on niin ikään valmis istumaan hallitusneuvotteluihin, jos Sipilä kristillisdemokraatit pöytään kutsuu.

– Varmasti kuulostelemme. Kaikki vaihtoehdot ovat pöydällä. Lähdetäänkö tästä nykyisestä eduskunnasta neuvottelemaan uutta hallituspohjaa vai ovatko edessä ennenaikaiset vaalit, Essayah pohtii.

Erkki Tuomioja ilahtui ja toivoo nyt uusia eduskuntavaaleja

Sdp:n Erkki Tuomioja ilahtui Henrikssonin tavoin Sipilän ja kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon suoraselkäisyydestä kieltäytyä hallitusyhteistyöstä perussuomalaisten uuden puheenjohtajan Jussi Halla-ahon kanssa.

– Kyllä. Se on vain ensimmäinen puolisko. Toivoisin uusia vaaleja, mutta varmaan tässä kootaan minimienemmistöinen hallitus. Katsotaan, miten sen sitten käy.

– Joka tapauksessa minusta on Suomelle tärkeätä, että kaikki muutkin puolueet ovat tehneet sen johtopäätöksen, että suomalaisen ruotsidemokraattisen version kanssa ei voida olla samassa hallituksessa, Tuomioja kiittelee.

Hallituskriisi saattoi pelastaa keskustan ja kokoomuksen sote-haaksirikolta

Tuomioja arvioi, että sdp:n osallistuminen hallitukseen vaatisi suuria muutoksia hallitusohjelmaan.

– Osallistuminen edellyttäisi sitä, että koko hallitusohjelma ja kaikki tähänastiset sote-suunnitelmat pantaisiin alusta alkaen uusiksi. En usko tähän, enkä näe sellaista näköpiirissä, jolloin meidän hallitukseen tulemisemme tapahtuu toivottavasti uusien vaalien kautta, Tuomioja toteaa.

Lännen Medialle kerrotaan useista puoluelähteistä, että sote-uudistukseen sisältyvä julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden yhtiöittämispakko olisi joka tapauksessa vaarassa kaatua perustuslakivaliokunnassa.

Nyt keskusta ja kokoomus ovat pelastumassa poliittiselta sote-haaksirikolta, sillä niille tarjoutuu tilaisuus muuttaa sote-uudistuksen toteuttamismallia uusissa hallitusneuvotteluissa.