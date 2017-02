Rkp haluaa huomioida alue- erot sote-uudistuksessa: ”Yhdenkoon sukkahousut eivät käy kaikille”

Suomen ruotsalainen kansanpuolue käy kuntavaaleihin arvostelemalla Juha Sipilän (kesk.) hallituksen politiikkaa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksessa pitäisi puheenjohtaja Anna-Maja Henrikssonin (r.) mukaan palauttaa ihminen keskiöön hallintohimmeleiden sijaan.



– Sosiaalihuolto ja vanhusten hoito kannattaisi säilyttää edelleen kuntien tehtävänä, Henriksson sanoi esitellessään rkp:n kuntavaaliohjelmaa.



Hän ihmettelee myös sitä, että samaa sote-mallia aiotaan soveltaa niin 1,6 miljoonan asukkaan Uudellamaalla kuin runsaan 70 000 asukkaan Keski-Pohjanmaalla.



– Yhdenkoon sukkahousut eivät sovi kaikille alueille. Vaarana on se, että hyvät olemassa jo olevat toimivat ratkaisut joutuvat puristukseen, Henriksson sanoi.



Hän on huolissaan myös kuntalaisen äänen kuulumisesta uusissa maakunnissa. Puolueen kuntavaalitunnuslause on näissäkin vaaleissa ”Lähellä sinua”.



– Lasten pitää saada käydä koulua terveissä kouluissa, ja heidän pitää voida saada aloittaa kielten opiskelu niin varhain kuin mahdollista. Subjektiivinen päivähoito-oikeus tulisi säilyttää.



Kuntien elinkeinopolitiikan pitää Henrikssonin mukaan lähteä siitä, että kunnissa on oltava tarjolla riittävästi yritystontteja. Kuntien hankintoja ei saisi tehdä pelkästään halvimman hinnan vaan kokonaisuuden kannalta parhaan vaihtoehdon perusteella.



Palveluja pitää kunnissa saada sekä ruotsiksi että suomeksi.



– Myös niissä kunnissa, joissa suomenkieliset ovat vähemmistönä, on tärkeätä, että palvelut pelaavat myös suomeksi. On myös tärkeätä, että saamelaiset saavat palveluja kotiseutualueellaan saameksi, eikä unohdeta myöskään viittomakielisiä.



– Haluamme, että kunnissa syntyy hyvä yhteishenki ja avataan ovet myös niille, jotka ovat tulleet muualta.



”Näkyy, ettei rkp ole hallituksessa”



Koska saaristo tulee pitää asuttuna, rkp sanoo tiukasti ei hallituksen kaavailemille yhteysalusmaksuille. Myös kaavailut veneverosta tulisi perua.



– Näissä asioissa näkyy, ettei rkp istu hallituksessa, Henriksson sanoi.



Hallituksen kielteinen suhtautuminen ruotsinkielisiä kohtaan ilmenee hänen mukaan myös sairaaloiden päivystysuudistuksessa, perussuomalaisten ajamassa kielivapauskokeilussa sekä käräjäoikeusuudistuksessa.



– Kaksikielisistä kunnista Porvoosta ja Raaseporista häviävät käräjäoikeudet. Ne säilyvät kuitenkin muun muassa Kouvolassa, jossa käräjäoikeus on samankokoinen, Henriksson ihmetteli.



Rkp:lla on tässä vaiheessa kasassa noin tuhat kuntavaaliehdokasta tavoitellusta 1 300:sta. Puoluesihteeri Fredrik Guseffin mukaan tavoitteena on kerätä noin 130 000 ääntä, kun viime kuntavaaleissa äänimäärä oli vajaat 118 000.



Vaaliliittoja rkp on saanut solmittua entiseen tapaan.