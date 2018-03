Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselta kerrotaan, että Iin Kuivaniemessä sijaitsevassa rivitalohuoneistossa on syttynyt tulipalo. Alustavien tietojen mukaan palo on saanut alkunsa saunasta ja rakennus on ilmiliekeissä.

Pelastuslaitos sai hälytyksen rakennuspalosta torstai-iltana kello 19.10 aikaan.

Paikalle on hälytetty 14 pelastuslaitoksen yksikköä. Osa yksiköistä on Lapin pelastuslaitokselta.

