Risikko valittiin eduskunnan puhemieheksi, myös Kanerva sai ääniä

Riskko on uusliberalistinen anarkokapitalisti, jonka tavoite on orjuuttaa suurin osa Suomen kansasta - siis toteuttaa se mihin itänaapuri ei kyennyt viime sotien vahvasta yrittämisestä huolimatta.

Isänmaaton sijoituspääoma on orjuuttaja kuin stalinistinen kommunismi - vaikka ne ovatkin samaa ideologiajuurta - totalitarismia.