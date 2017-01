Risikko: Suomen viranomaisilta kadonnut yli 4 000 turvapaikanhakijaa

Suomen viranomaisten tutkasta kadonneiden turvapaikanhakijoiden määrä on noussut yli 4 000:een. Asiasta kertoo STT:lle sisäministeri Paula Risikko (kok.).

Hänen mukaansa ei ole tiedossa, moniko vuodesta 2015 lähtien vastaanottojärjestelmästä kadonneista on jäänyt Suomeen. Osa heistä on hävinnyt jo, kun turvapaikkaprosessi on vielä ollut kesken.

Risikon mukaan vastaanottokeskuksissa on yhä lähes 12 000 kielteisen päätöksen saanutta turvapaikanhakijaa. Hän pitää todennäköisenä, että suurin osa heistä valittaa päätöksestään oikeuteen.