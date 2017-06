Risikko: Poliisien Facebook-kirjoittelu selvitetään, rasismille on nollatoleranssi

Poliisien salaisessa Facebook-ryhmässä käydään avoimen rasistista keskustelua, kertoo verkkojulkaisu Long Play. Asia käy ilmi yli sadasta Long Playlle toimitetusta kuvakaappauksesta.

Poliisien salaisen Facebook-ryhmän kirjoittelut selvitetään perusteellisesti, sanoo sisäministeri Paula Risikko (kok.). Hän kertoo STT:lle sopineensa selvityksestä poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen kanssa ja tarkistaneensa tänään, että selvitystyö on jo alkanut.

Risikko toteaa, että rasismille on nollatoleranssi ja että poliisihenkilön käyttäytymiselle on samat säännöt työssä ja vapaa-ajalla. Rasistinen kirjoittelu on täysin tuomittavaa, ministeri sanoo.

Keskustelussa on kommentoitu muun muassa turvapaikanhakijan hirttäytymisyritystä Helsingin Rautatieasemalla toteamalla, että "edes tota ne ei osaa" ja "kelvottomalta yritykseltä näytti". Kuvakaappausten mukaan räppäri James Nikanderin eli Mustan barbaarin perhettä koskevassa keskustelussa Nikanderia kutsuttiin pinkiksi gerbiiliksi ja ehdotettiin, että ulkomaalaiset velvoitettaisiin kantamaan hihamerkkiä.

Poliisiylijohtaja kuullut ryhmästä huhuja

Facebook-ryhmän keskustelua moderoi joukko poliiseja ympäri maata. Joukossa on ollut myös nettipoliisina tunnettu rikoskomisario Marko Forss, joka erosi ryhmän moderaattorin pestistä huhtikuun lopussa. Forss kommentoi Long Playlle, että ainakin yksi keskusteluissa ilmennyt tapaus on toimitettu syyttäjälle selvittelyyn. Hän totesi kuitenkin, että myös poliisilla on sananvapaus, etenkin kun ryhmässä keskustellaan vapaa-ajalla.

Poliisijohto ei ole toistaiseksi kommentoinut tapausta STT:lle. Poliisiylijohtaja Kolehmainen kertoi Long Playlle kuulleensa poliisien Facebook-ryhmästä huhuja, mutta ei halunnut ruotia ryhmän keskusteluja.

Long Playn tänään aiheesta julkaisema juttu oli lyhyt versio huomenna julkaistavasta pitkästä artikkelista.

Poliisi: Jokainen henkilökohtaisesti vastuussa

Poliisin ylijohto on tietoinen suljetun Facebook-ryhmän olemassaolosta, poliisi kertoo tiedotteessaan. Sen mukaan johto on kehottanut poliisiyksiköiden päälliköitä puuttumaan sosiaalisessa mediassa havaitsemiinsa epäkohtiin.

Poliisi korostaa, että Poliisit-Facebook-ryhmä ei ole poliisin viestintäkanava ja jokainen sivustolle kirjoittava vastaa henkilökohtaisesti omista julkaisuistaan.

Verkkojulkaisu Long Play kertoo Twitter-tilillään, että sen verkkosivuston hidastelu päivän aikana on mitä ilmeisimmin johtunut palvelunestohyökkäyksestä. Loppuiltapäivästä sivusto oli saatu jälleen toimimaan.