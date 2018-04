Rise: Vankiloissa radikalisoituneita ihmisiä, joilla on tahtoa terroristiseen toimintaan

Rikosseuraamuslaitos (Rise) arvioi, että väkivaltainen ekstremismi eli ääriajattelu on tullut jäädäkseen Suomen vankiloihin. Niissä on myös ihmisiä, joilla on kykyä ja tahtoa terroristiseen toimintaan.

Etelä-Suomeen keskittyneessä hankkeessa tunnistettiin väkivaltaiseen ekstremismiin ja radikalisoitumiseen liittyviä ihmisiä elokuusta 2016 tammikuuhun 2018 yhteensä 112. Näistä 76 havaintoa liittyi radikaaliin islamismiin ja 28 äärioikeistoon.

Radikalisoitumiselle altistutaan yleensä toisen vangin tai vankilajengin vaikutuksesta. Risen mukaan tärkeää on tunnistaa radikalisoitumisriski varhain ja sijoittaa haavoittuvassa asemassa olevat erilleen niistä, jotka yrittävät vaikuttaa heihin. Väkivaltakäytökseen tulee puuttua heti ja sijoittaa vanki uudelleen. Jatkossa tulisi myös kehittää kuntouttavia toimia.