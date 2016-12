Rikostuomio voi lyhentyä julkisuuden takia – Aarnio ei vedonnut mediakohuun

Rikoksesta tuomittavan rangaistus voi Suomessa lieventyä sillä perusteella, että rikosta on käsitelty poikkeuksellisen paljon tiedotusvälineissä tai sosiaalisessa mediassa.



Kihlakunnansyyttäjä Eija Velitski pitää julkisuusperustelua tuomion määrittämisessä ongelmallisena. Hän on hakenut korkeimmalta oikeudelta valituslupaa kahdessa laajaa huomiota saaneessa jutussa, joissa julkisuus lievensi tuomiota.



Julkisuus vaikutti tuomioon viimeksi niin sanotussa Töölön pyöräsurmassa, josta Helsingin hovioikeus tuomitsi viime kesänä kahden vuoden ja kahdeksan kuukauden ehdottomaan vankeuteen miehen, jonka se katsoi kiilanneen pyöräilijän eteen Pyöräilijä lensi kolarissa pyöränsä ohjaustangon yli ja kuoli. Käräjäoikeus oli tuominnut miehen neljän ja puolen vuoden ehdottomaan vankeuteen.



Yksi hovioikeuden perusteluista tuomion lieventämisessä oli syytetyn yksityiselämään ja terveydentilaan kohdistunut julkisuus.



Sekä Velitski että tuomittu mies hakivat valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Yksi syyttäjän perusteluista oli juuri julkisuuden ottaminen huomioon tuomiossa.



– Eri tiedotusvälineissä on uutisoitu polkupyöräilijän kuolemaan johtanutta tekoa. Asian saama julkisuus ei ole kuitenkaan millään tavalla poikennut vastaavista muista yleisesti kansalaisia koskettavista rikoksista, joista on eri tiedotusvälineissä uutisoitu. Asiasta tulisi saada korkeimman oikeuden linjaus, mikä on se raja, jolloin julkisuuden voidaan katsoa olevan poikkeuksellista siinä määrin, että rangaistusta tulisi kohtuullistaa, Velitski kirjoitti valituslupahakemuksessaan.



Muun muassa törkeästä kuolemantuottamuksesta tuomittu mies puolestaan haki valituslupaa, koska kiisti syyllistyneensä asiassa rikokseen.



Korkein oikeus antoi reilu viikko sitten päätöksen, jossa se myönsi valitusluvan rangaistuksen määräämisen osalta. Velitski tulkitsee päätöstä niin, että korkein oikeus tulee ottamaan kantaa myös julkisuuden vaikutukseen.



Julkisuutta käytettiin tuomiota lieventävänä seikkana myös Helsingin Tapanilassa sattuneessa raiskauksessa. Velitski on hakenut valituslupaa myös tässä jutussa.



Helsingin hovioikeus katsoi kolmen nuoren miehen syyllistyneen törkeään raiskaukseen näiden ahdisteltua parikymppistä naista seksuaalisesti maaliskuussa 2015. Käräjäoikeus piti tekoa perusmuotoisena raiskauksena.



Hovioikeus määräsi vanhimman syytetyn kahden vuoden ja neljän kuukauden vankeusrangaistuksen ehdottomana. Kaksi muuta tuomittua saivat vuoden ja yhdeksän kuukauden ehdollisen vankeusrangaistuksen.



Samoin kuin käräjäoikeus, hovioikeus piti tapauksen saamaa julkisuutta kohtuuttomana, minkä se otti huomioon rangaistuksia lieventävänä seikkana.



– Tässäkään tapauksessa julkisuuden määrä ei ollut mitenkään poikkeuksellinen. Julkisuuden vaikutuksesta tuomioihin on saatava selkeät pelisäännöt, Velitski vaatii.





Julkisuutta riitti myös Helsingin huumepoliisin entisen päällikön Jari Aarnion tapauksessa. Syyllisyytensä kiistänyt, mutta kahdessa oikeusprosessissa yhteensä kolmentoista vuoden vankeuteen muun muassa törkeistä huumerikoksista ja törkeästä lahjuksen ottamisesta tuomittu Aarnio ei vedonnut julkisuusmylläkkään oikeudenkäynnin aikana.



Tämä tuskin olisi kannattanutkaan. Rikosoikeuden emeritaprofessori Terttu Utriainen Lapin yliopistosta korostaa, että törkeiden rikosten uutisointi on median tehtävä. Hän kuitenkin muistuttaa, että julkisuus voi olla tuomiota alentava peruste silloin, kun se ylittää tavanomaisen uutisoinnin määrän ja kohdistuu yksityishenkilöön.

Rikosoikeuden emeritaprofessori Terttu Utriainen muistuttaa, että sosiaalinen media on muuttanut myös rikosten käsittelyä julkisuudessa.

– Törkeiden rikosten asiallinen uutisointi ei ole alentava kriteeri, mutta julkisuuskin saattaa riistäytyä käsistä. Sosiaalinen media muuttaa aikaisempia käytäntöjä. Epäilty saattaa kohdata somessa pahimmillaan vainoamista, joka kohdistuu häneen itseensä tai jopa omiin perheenjäseniin, Utriainen toteaa.



Aarniota ei Utriaisen mukaan voida asemansa vuoksi pitää yksityishenkilönä.



– Aarnio on ollut julkisuuden henkilö jo virassa ollessaan. Hänen asemansa virkamiehenä on ollut julkinen tehtävä. Aarnion tapauksessa ei ole kyseessä yksittäinen rikos, vaan tapaus koskee meidän koko oikeusjärjestelmäämme, Utriainen perustelee.