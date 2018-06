Rikosoikeuden professori Matti Tolvanen: Turun puukottaja tuomio on odotuksen mukainen – "On ihan selvää, että kyse on ollut murhasta"

Rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen pitää Turun puukotusiskusta annettua tuomiota odotusten mukaisena.

Hänen mukaansa perjantaina annettu tuomio on linjassa myös kansainvälisten tuomioiden kanssa, joita on annettu terroristisessa tarkoituksesta tehdyistä rikoksista.

– Sen perusteella, mitä oikeudenkäynnissä on ilmennyt, tuomio ei ollut yllättävä. On ihan selvää, että kyse on ollut murhasta, koska tekijällä on ollut pyrkimys puukottaa mahdollisimman monta ihmistä, Tolvanen sanoo Lännen Medialle.

Hänen mukaansa Turun puukotusiskusta annettu tuomio on ennakkotapaus, koska se on lajissaan ensimmäinen Suomessa. Siksi se myös linjaa Suomen suhtautumista siihen, mikä on terrorismia ja mikä ei.

Tolvanen sanoo, että päätös on merkittävä ja ennakkotapauksen määritelmät täyttyvät senkin vuoksi, että lainsäädäntö oli uutta, teko oli omiaan aiheuttamaan pelkoa ihmisissä ja se vahingoitti myös valtiota.

– Kyllä se linjaa suhtautumista siihen mikä on terrorismia, riippuen siitä mennäänkö tästä korkeimpaan oikeuteen asti. Eväät on olemassa, jos joku sen haluaa sinne viedä. Ennakkotapauksen luonnetta tässä on ilman muuta. Siihen liittyy ajatus, että joku tekee pahoja tekoja jatkossakin, joten lain tulkinnan kannalta kyse on merkittävästä tapauksesta, hän sanoo.

Tolvanen viittaa kansainvälisesti esimerkiksi Tukholmassa tapahtuneeseen terroristi-iskuun, jossa väkijoukkoon autolla ajanut mies tuomittiin elinkautiseen vankeusrangaistukseen terroristisessa tarkoituksessa tehdystä rikoksesta.

– Suomessa annettu tuomio istuu hyvin siihen kansainväliseen laintulkintaan, jonka minä tunnen.