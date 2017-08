Rikosepäilyistä vapautunut mies tunsi Turun puukotusten pääepäillyn jalkapallokentiltä

Turun puukotuksista epäiltyjen määrä putosi tiistaina viidestä neljään, kun viidennen epäillyn, 24-vuotiaan marokkolaismiehen vangitsemisoikeudenkäynti peruttiin. Miestä ei enää epäillä rikoksista.

Miehen asianajaja Heikki Maunila ei pitänyt päätöstä yllätyksenä, sillä Maunilan mukaan hänen päämiehensä liittyi vain löyhästi pääepäiltyyn.

– Marokkolaistaustaiset pitävät yhteyttä täällä Turussa, he muun muassa kokoontuvat jalkapalloharjoituksiin ja -peleihin. Sitä kautta he ovat tutustuneet.

Maunilan mukaan miehet eivät olleet päivittäin tekemisissä.

– Sidekin oli vähän löyhentynyt, kun hän (pääepäilty) ei enää käsitykseni mukaan osallistunut urheiluun.

Rikosepäilyistä vapautunut mies kiisti osallistuneensa millään tapaa puukotuksiin. Maunilan mukaan puukotukset olivat tulleet miehelle yllätyksenä ja tämä oli järkyttynyt kuultuaan tapahtuneesta.

Mies on Maunilan mukaan ollut viisi vuotta Suomessa ja hänellä on pysyvä oleskelulupa. Miehellä on myös lapsi Suomessa, ja hänen entinen puolisonsa on suomalainen.