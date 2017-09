Keskusrikospoliisi kertoo saaneensa valmiiksi laajan taideväärennösvyyhdin niin sanotun Sisä-Suomen haaran esitutkintakokonaisuuden. Tapauksessa on myyty väärennöksiä aitoina Akseli Gallen-Kallelan, Eero Järnefeltin ja muiden suomalaistaiteilijoiden tauluina.

Krp:n mukaan rikoksesta epäillään yhdeksää henkilöä, joista yhden epäillään maalanneen suuren osan teoksista. Asianomistajia on 30. Tauluja on myyty tuhansilla tai kymmenillätuhansilla euroilla ostajille.

Väärennös, joka on myyty Eero Järnefeltin teoksena Ikkuna-asetelma. KUVA: Keskusrikospoliisi

Krp:n mukaan taideväärennöksiä on myyty ammattimaisesti useiden vuosien ajan. Asianomistajien hallusta on takavarikoitu 132 taulua, joista 114 on todettu väärennetyiksi. Epäiltyjen hallusta poliisi takavarikoinut 52 taulua, joista kaikki yhtä lukuun ottamatta ovat väärennöksiä.

Tekijät ovat aiheuttaneet noin 1,4 miljoonan euron rikosvahingot toiminnallaan.

Juttu on siirretty syyteharkintaan Sisä-Suomen syyttäjänvirastoon.

Jutun toista haaraa käsitellään jo Helsingin käräjäoikeudessa. Tässä jutussa poliisi on toimittanut Kansallisgalleriaan noin 220 väärennetyksi epäiltyä maalausta aitoustutkimuksiin. Kansallisgallerian mukaan pääosa näistä maalauksista on väärennetty, ja rikosten kokonaisvahingot nousevat miljooniin euroihin.

Isossa osassa epäillyistä törkeistä petoksista on kyse siitä, että pääsyytettyjen epäillään myyneen joko väärennöksiä tai taiteilijoiden töitä huomattavalla ylihinnalla. Syytetyt kiistävät rikokset.

Väärennettyjen taulujen joukossa on ollut muun muassa Ilja Repin-, Helene Schjerfbeck- ja Hugo Simberg -väärennöksiä.

Väärennysvyyhdin tutkinta on kestänyt vuosia.

Krp epäilee, että sama henkilö on maalannut suuren osan väärennöksistä jutun molemmissa haaroissa.