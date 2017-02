Reinboth ja Passi kisaavat Aarnio-jutuillaan Suuresta Journalistipalkinnosta

Helsingin Sanomien toimittajat Susanna Reinboth ja Minna Passi ovat Jari Aarnio -uutisoinnillaan ehdolla Suuren Journalistipalkinnon saajiksi Vuoden juttu -kategoriassa. Ehdokkaana on myös Turun Sanomien toimittaja Rebekka Härkönen juttukokonaisuudellaan, joka käsitteli Turun Kupittaan psykiatristen osastojen potilaiden kaltoinkohtelua. Kolmas ehdokas Vuoden juttu -kategoriassa on Iltalehden toimittaja Tommi Parkkonen. Hän paljasti jutussaan epäilyksen, että Suomen Tukholman suurlähettiläs on ahdistellut alaisiaan sekä lähetystön vieraita.

Vuoden journalisti -kategorian ehdokkaat ovat henkilöhaastatteluissa kunnostautunut Eevan ja A-lehtien toimittaja Pirjo Houni, Tuomas Rimpiläinen Aamulehdestä sekä Helsingin Sanomien toimittaja Laura Saarikoski.

Vuoden journalistisesta teosta ehdolla ovat Ilta-Sanomien toimittajat Miia Honkanen, Anna Nuutinen ja Tatu Onkalo työryhmineen Aleppo-viikko-uutisoinnistaan, Pertti Seppä ja työryhmä Ylen selkokielisistä uutisista sekä viestintäyhtiössä luovana johtajana toimivan Jani Halmeen Twitter-tilillään julkaisema Kotimaan katsaus -videosarja.

Vuoden kirja -kategorian ehdokkaat ovat Katarina Baerin omakohtaisista kokemuksista ammentava He olivat natseja (Teos), Kalle Kniivilän Neuvostomaan lapset - Baltian venäläiset (Into) sekä Kimmo Ohtosen Karhu - voimaeläin (Docendo).

Suuri Journalistipalkinto on jaettu Suomessa vuodesta 2001. Palkinnon perusteena on jokin merkittävä journalistinen teko palkinnon julkistusta edeltäneen vuoden aikana.

Vuoden 2016 palkintojen saajat valitaan 14. maaliskuuta.