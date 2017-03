Rehula: Pieneen pubiin ei kahta portsaria tarvita – alkoholilain uudistuksessa on korjattavaa

Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula (kesk.) myöntää Lännen Medialle, että alkoholilain kokonaisuudistuksessa on vielä korjattavaa. Uudistus keräsi lausuntokierroksella runsaasti kritiikkiä.



– Esimerkiksi pienten pubien portsarimäärä on sellainen korjattava asia. Kyllä pieni pubi pärjää yhdelläkin ovimiehellä eikä tarvitse kahta. Säännöksiä pitää selkeyttää. Tarkoitus ei ollut, että 30-paikkaisessa pubissa pitää olla kaksi portsaria, Rehula toteaa.



Toinen huomiota vaativa säännös koskee alkoholin tilaamista ulkomailta.



– Sen piti olla selkeä, mutta palautteen perusteella se ei ole. Jatkossakin pitää olla mahdollisuus tilata alkoholia ulkomailta, kunhan verolainsäädäntö ja muut Suomen lakiin kirjoitetut säännökset tulee toimeenpantua.



Alkoholilain kokonaisuusuudistuksen ja uusi lakiehdotuksen on tarkoitus edetä eduskunnalle vielä kevätistuntokauden aikana.



– Tavoitekuukausi on toukokuu, ja minun tehtäväni on huolehtia, että se eduskunnalle etenee.



Lakiluonnos sallisi esimerkiksi nykyistä vahvemmat alkoholijuomat vähittäiskauppamyyntiin. Raja nousisi nykyisestä 4,7:stä 5,5 prosenttiin. Myös ravintoloiden anniskelusääntöjä kevennettäisiin ja aukiolo vapautettaisiin.



Lausuntoja jätettiin 61. Selkeästi suurin osa eli 44 lausujaa suhtautui uudistuksiin kriittisesti. Positiivisen kannanoton jätti 14 ja neutraalin 4 lausujaa.



Lausuntojen sisältö on saanut joukon kansanedustajia huolestumaan ja aloittamaan eduskunnassa nimilistan keruun, jolla vastustetaan hallituksen valmisteleman lakiuudistuksen tuomia muutoksia. Nimilistassa on sekä hallitus- ja että oppositiopuolueiden edustajia.