Ravintoloiden pakolliset alkuperämerkinnät seuraavaksi ministeriön pohdintaan

Suomessa valmistettujen liha- ja maitojalosteiden ainesosien alkuperän merkintä tulee pakolliseksi kesäkuun alusta.



Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikön Jaana Husu-Kallion mukaan seuraava looginen askel olisi, että pääraaka-aineiden alkuperän kertominen tulisi pakolliseksi myös ravintoloissa.



– Jo nyt ravintoloiden pitää kertoa lihan alkuperä pyydettäessä, mutta kuluttajan etu olisi, että se kerrottaisiin näkyvästi esimerkiksi taulussa ravintolan seinällä tai ruokalistassa. Ministeri Kimmo Tiilikaisen kanssa ollaan puhuttu, että tämä katsotaan seuraavaksi, hän kertoo.



Husu-Kallio muistelee taannoista Etelä-Korean työmatkaansa, johon kuului käynti suomalaista sianlihaa käyttäneessä ravintolassa. Siellä lihan alkuperä komeili näkyvästi seinälle kirjoitetussa tekstissä.



Suomi aikoo edistää alkuperämerkintöjä myös EU-tasolla.



– Ajamme liha- ja maitojalosteiden pakollisia alkuperämerkintöjä EU-tasoiseksi päätökseksi, Husu-Kallio selvittää.



Husu-Kallion mukaan ruuantuotannon läpinäkyvyys etenee väistämättä myös EU-tasolla, jos ei muuta niin ruokakriisien kautta.



Hän korostaa Suomen edelläkävijyyttä.



– Meillä on muita EU-maita tarkempi seulonta esimerkiksi salmonellaa vastaan, kun vaadimme lihantoimittajilta salmonellatodistuksen. Nyt tekisi melkein mieli sanoa muille, että ähäkutti.

Selvitys Brasiliasta tulossa



Brasilian akuutissa ruokakriisissä pelkona on, että mätää lihaa olisi käytetty raaka-aineena ja siipikarjatuotantolaitoksissa olisi ollut salmonellaa.



EU-maat odottavat nyt yhteisrintamassa, että Euroopan komissio saa Brasiliasta pyytämänsä selvitykset. Niiden pohjalta komissio tekee harkinnan mahdollisesti laajemmasta tuontikiellosta.



– Jos selvityksiä ei ala kuulumaan, niin sitten jäsenmaissa voi nousta painetta tehdä omia ratkaisuja.



Tällä hetkellä tilanne on Husu-Kallion mukaan siinä mielessä vakaa, että kohulaitoksista ei tule yhtään lihaerää Eurooppaan ennen kuin asiat on selvitetty.



– Eikä onneksi ihmisten sairastumisia tai välitöntä terveysuhkaa ole tullut tietoon. Kyse on siitä, millainen särö sikäläisen tuotannon kokonaisuskottavuudelle tästä lihakriisistä koituu, hän arvioi.



Brasilian maatalousministeri Brairo Maggi kertoi tiistaina, että noin 30 maata on kieltänyt tai kieltämässä lihantuonnin maasta.