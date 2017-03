Rautatientorin mielenilmauksille ei näy loppua – pitäisikö kokoontumislakia päivittää?

Mielenilmauksia määrittelevän kokoontumislain ajantasaisuutta voisi olla tarve tarkastella uudelleen, uskovat Helsingin poliisilaitoksen ylikomisario Seppo Kujala ja Helsingin kaupungin valmiuspäällikkö Anssi Vuosalmi.



Tällä hetkellä mielenosoituksen keston määräajasta ei ole laissa minkäänlaista määritettä.



– Laissa ei ole määrätty tällaiselle kokoontumiselle selkeää päättymisaikaa, eikä asiasta ole varsinaisia oikeuskäytäntöjä. Laki on ollut voimassa jo parikymmentä vuotta, mutta kehitys on kehittynyt, Kujala sanoo.



Etenkin internet on Kujalan mukaan ehtinyt muuttaa tilannetta kahdessakymmenessä vuodessa selkeästi.



Vuosalmen mukaan myös tarkempi säätely siitä, millainen välineistö voidaan katsoa kuuluvan osaksi yleistä kokousta, voisi olla tarpeen.





Kohteluunsa Suomessa pettyneiden turvapaikanhakijoiden sekä Suomi ensin -ryhmän mielenosoitukset ovat jatkuneet Helsingin Rautatientorilla jo toista kuukautta.



Eilen sunnuntaina turvapaikanhakijaa kohti hyökättiin Helsingin Rautatientorilla kaasusumutteella. Kaksi viikkoa sitten toinen turvapaikanhakija yritti itsemurhaa samalla paikalla.



Runsas viikko sitten lauantaina useiden eri tahojen turvapaikanhakijoita puolustavat ja vastustavat mielenosoitukset keräsivät Rautatientorille satoja ihmisiä.



Oikeusministeriön lainsäädäntöjohtaja Tuula Majuri muistuttaa, että Suomessa on toki muutakin lainsäädäntöä, joka voi määritellä muun muassa leiriytymistä yleisellä paikalla.



Oikeusministeriölle ei ole hänen mukaansa kuitenkaan tullut tietoa tarpeesta määritellä mielenosoituksen kestoa laissa.



– Oikeus- ja sisäministeriö ovat valmistelleet hallituksen toimeksiannosta tiettyjä toimia, joihin kuuluu muun muassa kokoontumislain säännösten tarkistustarve kokoontumisilmoituksen ajan osalta, Majuri sanoo.



Kyse on siitä määräajasta, jossa poliisille on tehtävä ilmoitus mielenosoituksesta.





Kokoontumislain mukaan mielenilmauksen voi järjestää yleisellä alueella ilman maanomistajan lupaa. Helsingin kaupunki voi kuitenkin rajoittaa yleisen alueen käyttöä, jos se aiheuttaa huomattavaa vahinkoa joko maanomistajan omaisuudelle tai ympäristölle.



Toistaiseksi maanomistaja, eli Rakennusvirasto ei ole tulkinnut, että tällaista vahinkoa olisi Rautatientorilla aiheutunut.



Helsingin kaupungin valmiuspäällikkö Anssi Vuosalmella ei ole tietoa siitä, että leiriä oltaisiin ainakaan maanomistajan toimenpitein siirtämässä ainakaan lähiaikoina.



– Toki kaupunki yhdessä poliisin kanssa kantaa huolta alueen yleisestä turvallisuudesta, Vuosalmi sanoo.



Poliisi voi sulkea leirit, jos niiden osapuolet toimivat lainvastaisesti. Se edellyttää mielenosoitukselta lainvastaista toimintaa, jota ei Helsingin poliisin Seppo Kujalan mukaan ole juurikaan ollut.



– Rautatientorin elo on sujunut rauhallisesti, eilistä yksittäistä kaasuiskua lukuun ottamatta. Tilannetta seurataan kaiken aikaa, Kujala sanoo.



Hänen mukaansa viranomaisten kesken on muun muassa pohdittu sitä, onko leirin syytä jatkaa jossain toisessa paikassa.





Sisäministeriö ja viranomaiset ovat saaneet paljon palautetta Helsingin Rautatientorilla olevista mielenilmauksista sekä pyyntöjä hajottaa tilaisuudet.



Poliisihallituksen Poliisitoimintayksikön ylikomisario Ari Jokisen mukaan eduskunnan oikeusasiamiehen aiemmissa ratkaisuissa on kuitenkin korostettu mielenilmaisemisen oikeuden olevan niin keskeinen ja tärkeä oikeus, että siihen ei tule kevyin perustein puuttua.



– Mielenosoituksen keskeyttäminen tai hajottaminen on äärimmäinen keino, joka vaatisi erittäin suurta käsillä olevaa vaaraa ihmisten hengelle tai terveydelle tai turvallisuuden vaarantumiselle.



Jokinen muistuttaa, että perustuslain mukaan jokaisella on oikeus lupaa hankkimatta järjestää kokouksia ja mielenosoituksia sekä osallistua niihin.



– Toistaiseksi kyseinen mielenosoitus on sujunut rauhallisesti, eikä ole aiheuttanut vaaraa yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle, joten tällä hetkellä mielenosoituksen keskeyttämiselle ei ole laillisia edellytyksiä, Jokinen sanoo.