Jaha muistakaahan tämä hyvät ihmiset, kun joskus joudutte huitomaan iholle tulevan kauemmas ja kännykkä tai joku muu rikkoutuu, ette saa siitä syytettä. Juuri oikeus on todistanut, että vaikka todistetusti on ollut tarkoitus käydä kiinni ja tuhota toisen omaisuutta, ei siitä nykysuomessa saa syytettä eli se on luvallista toimintaa.

Onko tämän tuomion tarkoitus virallistaa kaksoisstandardit Suomessa?