Rauhan Sanan Suvijuhlia vietetään Kokkolassa

Lähetysyhdistys Rauhan Sanan Suvijuhlilla, joita vietetään Kokkolan kirkossa 13.-16. heinäkuuta. Suvijuhlien teemana on Armo kantaa – Nåden bär. Viikonlopulle odotetaan noin 5000 juhlavierasta.

Suvijuhlilla on lauantaina Suomi 100 –tilaisuus, johon on kutsuttu pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ja kansanedustajat Jutta Urpilainen (sd.)ja Peter Östman (kd.). He puhuvat kristityn vastuusta yhteiskunnassa.

Perjantaina ohjelma alkaa seminaarilla, jossa pohditaan herätysliikkeiden roolia evankelisluterilaisessa kirkossa. Perjantai-iltana juhlilla esitetään Lasse Heikkilän säveltämä Suomalainen messu, joka on musiikkiteos Suomen historiasta, kansasta ja luonnosta. Messun esittää himankalainen lauluyhtye Sointu soitinryhmän kera.

Juhlien järjestelyistä vastaavat Kokkolan Rauhan Sana ry, LYRS, Kokkolan suomalainen seurakunta ja vapaaehtoisia talkoolaisia.