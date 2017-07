Rattijuopumuksen valvontaviikko alkaa – tilastot paljastavat, että kuskeille on maistunut

Alkoholia maistelleiden kuljettajien määrä on kasvanut Suomessa viime vuosina, selviää Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin rikollisuustutkimuksesta.

Alkoholia maistelleilla tarkoitetaan kuljettajia, joilla on alkoholia veressään, mutta ei niin paljon, että rattijuopumuksen 0,5 promillen raja ylittyisi.

Instituutin kesäkuun lopussa julkaiseman ratsiatutkimuksen mukaan 0,88 prosentilla eli noin yhdellä kuljettajalla 120:stä oli alkoholia veressään vuonna 2016.

Vuonna 2012 maistelleiden osuus kuskeista oli runsaat 0,5 prosenttia.

Kaikista kuljettajista noin 1,3 promillea eli prosentin tuhannesosaa ajoi viime vuoden ratsiatutkimuksessa niin, että alkoholia oli veressä rattijuopumusta ylittävien lukemien verran.

Tällöin instituutin mukaan noin joka 770. kuljettaja oli viime vuonna tutkimusaikana syyllistynyt rattijuopumukseen.

Rattijuopumusten osuus on kuitenkin ollut laskusuuntainen, mikä menee yksiin myös sen kanssa, että alkoholin kokonaiskulutus on Suomessa laskenut viime vuosina. Humalassa ajaminen on kuitenkin vähentynyt alkoholinkäyttöä nopeammin, tutkimuksessa todetaan.

Myös törkeiden rattijuopumusten määrä on Suomessa laskenut.

Tehovalvonta mökkiteillä

Poliisi on käynnistänyt tällä viikolla rattijuopumuksen tehovalvonnan eri puolilla maata. Poliisihallituksen tiedotteen mukaan tehovalvonta on keskitetty erityisesti kesämökkipaikkakunnille. Kesäaika sekä viikonloput ovatkin tutkimusten valossa yleisintä aikaa humalassa ajamiselle.

Poliisin mukaan kesäkaudella sattuu paljon tieltä suistumisia, joihin liittyy alkoholi, ylinopeus tai molemmat.

Yhteensä 30 ihmistä kuoli tieltä suistumisissa viime vuonna kesä-elokuun aikana.

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin mukaan Suomessa ollaan kuitenkin rattijuopumuksissa kaukana huippuvuosien lukemista. Piikki saavutettiin vuonna 1990, jolloin poliisin tietoon tuli instituutin mukaan lähes 30 000 rattijuopumustapausta.

Viime vuonna poliisi sai tietoonsa 17 308 rattijuopumustapausta, ja luku laski edellisvuodesta.

Samaan aikaan kuitenkin se osuus kuljettajista, jotka ajavat huumeiden vaikutuksen alaisena, on lisääntynyt. Joka kolmanteen poliisin tietoon tulleeseen rattijuopumukseen liittyi viime vuonna huumeet.

Ehdoton enemmistö, noin 88 prosenttia, kaikista rattijuopumukseen syyllisiksi epäillyistä, on ollut miehiä.

Poliisin tehovalvontakausi jatkuu sunnuntaihin 30. heinäkuuta saakka. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin tutkimuksen voi lukea tästä linkistä.