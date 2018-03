Rasvaa, älä raspaa – halkeileva iho on portti virusperäisille syylille ja kiusalliselle jalkasilsalle

Jalat pitävät myös tuuletuksesta

Kosteuta

Huolehdi jalkojen kosteuttamisesta. Käytä rasvaista perusvoidetta. Valitse jalkapohjiin voide, jonka rasvapitoisuus on vähintään 50 prosenttia.

Valitse

Valitse hengittävät ja sopivankokoiset kengät. Nahka on hyvä ja hengittävä kenkämateriaali. Kenkä on sopivankokoinen, kun pisimmän varpaan päässä on sentti tyhjää tilaa.

Käytä

Käytä sisällä sukkia tai kevyitä sisäkenkiä, jotta jalat tuulettuvat päivän aikana.

Tarkista

Tarkista, etteivät sukat kiristä. Sukissa pelkkää puuvillaa parempi vaihtoehto on sekoitemateriaali, joka pitää ihon kuivana ja siirtää kosteutta.

Pese

Pese sukat vähintään 60 asteessa. Vältä voimakkaita pesuaineita, jotka voivat kuivattaa jalkojen ihoa entisestään.

Syö ja juo

Myös ravinnolla ja riittävällä veden juomisella on vaikutusta ihon kosteustasapainoon.

Käytä yleisissä pesutiloissa muovisandaaleja tartuntojen ehkäisemiseksi.

Termit tutuiksi

Papilloomavirus eli HP-virus aiheuttaa hyvänlaatuisia kasvaimia eli syyliä. Virus tarttuu pienien haavojen tai muiden ihorikkojen kautta.

Urea eli toiselta nimeltään karbamidi on kosmetiikkatuotteissa teollisesti valmistettu yhdiste, jonka tehtävä on sitoa vettä ja näin säilyttää ihon kosteus.

Salisyylihappo pehmentää kovettunutta ihokerrosta. Voidaan käyttää paikallisesti myös syylien ja känsien hoitoon.

Trikloorietikkahapon vaikutus syylän poistossa perustuu kemialliseen kuorintaan.

Muurahaishappo eli metaanihappo imeytyy syylään ja kuivattaa sen.

Käsikauppalääkkeillä eli itsehoitolääkkeillä tarkoitetaan apteekeissa ilman reseptiä myytäviä lääkkeitä.

Lähde: Jalkaterapeutti, dosentti Minna Stolt